נרכש ג'ונגל להצלת זנים בסכנת הכחדה

ארגון TIME ממשיך במסעו להצלת מינים בסכנת הכחדה, כשבקמפיין גיוס ההמונים השנתי הוא הצליח לגייס את הסכום הדרוש לרכישה והצלת 7000 דונם של ג'ונגל פראי במעלה האמזונס בפרו - ביתם של דב המשקפיים, קוף לבן בטן והיגואר, כולם נמצאים ברמות שונות של סכנת הכחדה. עם הרכישה יהפוך השטח לשמורת טבע בניהול של בני המקום, בני קהילת היימבראסבמבה קמפסינו.

"השטח שיירכש יהווה מרכיב קריטי בהגנה על אזור הידוע כ Royal Sun Angles Gardens. מעבר לחשיבות הרבה של היער כחלק מאגן הניקוז של האמזונס הוא מהווה בית גידול למגוון עצום של צמחים ובעלי חיים הנמצאים בסכנה וזקוקים להגנה", אמר פרופ' אורי שיינס, מהחוג לביולוגיה וסביבה של אוניברסיטת חיפה באורנים, המייסד של טיים.

ארגון TIME, (This Is My Earth) הוקם לפני כשלוש שנים על ידי פרופ' שיינס מאוניברסיטת חיפה, שאליו הצטרף פרופ' אלון טל מאוניברסיטת תל-אביב, כארגון דמוקרטי בינלאומי שבו כל אדם מוזמן לתרום על פי יכולתו – החל מדולר אחד - כשלכל אחד קול שווה, לא חשוב כמה תרם. בכל שנה מוצגים לחברי הארגון שלושה שטחים מרחבי העולם שנבחרו על ידי הוועדה המדעית ובהם מגון רחב של מינים בסכנה והחברים בוחרים שטח אחד אותו ניתן לרכוש ולהפוך לשמורת טבע, בניהול של ארגון מקומי.

בשנה שעברה רכש הארגון את השטח הראשון – שמורה בהרי האנדים הפרואנים. השנה הוצגו לחברים השטח החדש במעלה האמזונס בפרו, לצד שטחים בקניה ובבליז – כשגם הפעם השטח הפרואני הוא זה שזכה במרבית הקולות (כ-50% מהקולות). כאמור, בין בעלי החיים שזהו אזור המחייה שלהם ונמצאים בסכנת הכחדה ניתן למצוא את דב המשקפיים, קוף לבן בטן, קוף לילה, יגואר, ומגוון של ציפורים כמו הקוליברי המרהיב בצבעו הכחול שעל שמו נקרא האזור: רויאל סן אנג'ל.

השטח הנוכחי יגן לא רק על החיות, אלא גם על הקהילה המקומית, בני קהילת היימבראסבמבה קמפסינו. לדבריו של פרופ' שיינס, הכפר שלהם, לה פרימוורה, שנמצא במרחק של יום וחצי הליכה מהשמורה, תלוי לקיומו בשטחי היער הללו מאחר והיער מאפשר את המשך זרימת המים הסדירה בנחלים וכך גם את החשמל שמופק שם בצורה נקייה מתחנה הידרואלקטרית קטנה שמספקת את הצרכים הבסיסיים לכפר הנידח. הפיכתו של השטח החדש שיירכש לשמורת טבע יעזור להם בהגנה מפני כורתי יערות וציידים.

"כפי שציינו כשיצאנו לדרך, 2.3% משטח כדור הארץ מוגדר כ'אזור חם' שבו מגוון ביולוגי עשיר שבו מיני בעלי חיים וצמחים נמצאים בסכנת הכחדה ולכן גם השטחים הקטנים יחסית שאנחנו רוכשים יכולים לתרום תרומה משמעותית להגנה על מינים רבים. העובדה שבשני הקמפיינים הראשונים שלנו הצלחנו להראות שיש מספיק בני אדם ברחבי העולם שמוכנים להירתם למען המטרה החשובה מעודדת מאוד וגורמת לנו להרבה אופטימיות. בשנה האחרונה התחלנו להיכנס למוסדות חינוך, מיסודי ועד אוניברסיטה, על מנת ללמד על הסכנות של קצב העלמות היערות בעולם והכחדת המינים. המטרה של TIME מעבר להעביר את המסר היא לתת לתלמידים ולסטודנטים כלים למעורבות ולאפשר להם לחוות את הסיפוק בפעילות להצלת כדור הארץ", סיכם פרופ' שיינס.

דב משקפיים ביערות צילום: TIME

התמונות צולמו על ידי הארגון המקומי בפרו, NPC של בני קהילת היימבראסבמבה קמפסינו, שהעניק אותן לארגון TIME.