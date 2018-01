צפו: קונצרט 'האסק' נערך בפעם ה-31 אירוע השיא בתעשיית המוסיקה היהודית התקיים בהיכל לינקולן סנטר במנהטן בהשתתפות אברהם פריד, משה לאופר, שמחה ליינר, אלי גרסטנר ועוד יוני קמפינסקי ,

צילום: חיים טויטו האסק קונצרט 'האסק', אירוע השיא בתעשיית המוסיקה היהודית בארה"ב, התקיים אמש (שני) בפעם ה-31 בהיכל לינקולן סנטר במנהטן הקונצרט השנתי התקיים בסימן הצדעה למלחיני המוסיקה החסידית במהלך השנים כאשר כחלק מתוכנית הקונצרט עלו לבמה המלחינים והאמנים וביצעו יחד את מיטב הלהיטים. כוכב הערב השנה היה גדול הזמר החסידי אברהם פריד שפתח וביצע את מיטב להיטיו החדשים לצד הישנים במחרוזת של פעם בהיסטוריה, ואירח את המלחין והמעבד הנודע משה לאופר למחרוזות להיטים שהלחין עבורו במשך השנים, כשעל התזמורת מנצח מאסטרו יובל סטופל. אחריו, בזה אחר זה, עלו לבמה מיטב אמני הזמר החסידי מארה"ב: להקת שלשלת עם מחרוזת להיטים, לצד שיר חדש מהדיסק החדש שיצא בקרוב כשעל התזמורת מנצח משה לאופר שגם עיבד את השיר החדש. מיילך קאהן ביצע את הלהיט 'ואהבת' עם עיבוד מוזיקאלי מחודש של יואלי דיקמן. ארי גולדוואג עלה עם מחרוזת מלחניו הפופלארים בניצוחו של המאסטרו דיקמן. הכישרון הצעיר שמחה ליינר עלה לבמה יחד עם מאסטרו יוחי בריסקמן. בהמשך, מנחה הערב הזמין בחגיגיות את המלחין הנודע ברוך חייט יחד עם שמחה ליינר וארי גולדוואג שעלו עם מחרוזת נוסטאלגית, תחת ניצוחו של יואלי דיקמן. לאחר מכן, מפיק הקונצרט אלי גרסטנר התיישב ליד הפסנתר וביצע את הלהיט Daddy comes home כשבאמצע השיר הפתיעו מקהלת ה'ישיבה בויס' שבהנהלתו ועלו לבמה להמשך השיר. גדול הזמר החסידי אברהם פריד עלה שוב אל הבמה עם השיר Bring the house down. בסיום השיר פריד הזמין את חייט למחרוזת קומזיץ מיוחדת יחד עם מקהלת 'זמירות'. עם סיום הקטע הקומזיצי, המנצח יובל סטופל נתן את האות והתזמורת הגדולה פותחת בלחן הידוע של חייט, אברהם יגל. אברהם פריד סיים את הערב עם מחרוזת להיטים נוספת כשכל האומנים עלו לבמה לריקוד משותף עם מפיקי הערב וראשי 'האסק'. כאמור, את המופע הפיק זו השנה השלישית אלי גרסטנר, כאשר על התזמורת ניצחו מאסטרו יובל סטופל, יואלי דיקמן, יוחי בריסקמן ומשה לאופר.



טוען....



צילום: חיים טויטו









צילום: חיים טויטו