ההערה האנטישמית שודרה, הרשת התנצלה אחת המגישות של תוכנית ריאליטי פופולארית שאלה לקוח אם אין בכוונתו להתמקח – והשתמשה בביטוי המתייחס ליהודים. גיא כהן ,

צילום: iStock טלוויזיה (אילוסטרציה) רשת הכבלים האמריקנית DIY (עשה זאת בעצמך) התנצלה לאחר שידורו של ביטוי אנטישמי שנאמר ע"י אחת המגישות של תוכנית הריאליטי הפופולרית Texas Flip N Move. הביטוי – to Jew down – מתייחס להתמקחות על מחיר. התוכנית מתעדת את שיפוצם ומכירתם מחדש של בתים. המגישה, טוני סנואו, והמגישה השנייה, אחותה דנה סנואו, ביקשו ממוסיקאי מחיר של 36,000 דולר עבור אוטובוס ששיפצה בעלות של 27,000 דולר. כשהמוסיקאי הסכים מייד למחיר, טוני סנואו שאלה בפליאה אותו אם אין בכוונתו להתמקח – והשתמשה באותו ביטוי, המתייחס ליהודים, ומייחס להם כושר מיקוח וקמצנות. הפרק שודר ביום שישי האחרון. רשת DIY התנצלה "ללא סייג" ואמרה שאם הפרק ישודר שוב בעתיד, אותו קטע יוצא ממנו בעריכה. “הערה לא ראויה הצליחה לחמוק מבעד לצוות שלנו", הסבירה הרשת. “עודכננו לגבי הבעיה זמן קצר לאחר השידור, ומייד משכנו את הפרק, בכדי לערוך אותו לקראת שידור עתידי". אתר "אלגמיינר" ציין שני מקרים מהשנים האחרונות, בהם פוליטיקאים בארה"ב נאלצו להתנצל על שימוש בביטוי "to Jew down” במהלך דיונים.