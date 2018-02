השחקן הטוב בעולם מתגייס למד"א כריסטיאנו רונאלדו, שחקנה של ריאל מדריד וקפטן נבחרת פורטוגל משתף פעולה עם מד"א ו'אבוט ישראל' במטרה לעורר מודעות לתרומות דם נרי וייס ,

צילום: דוברות מד"א רונאלדו. קורא לכולם לתרום דם



טוען....



רונאלדו קורא לכם. תרומת דם חיונית להצלת חיים אך רבים אינם נותנים על כך את הדעת עד לרגע בו הצורך הופך להיות קריטי להם או לקרוביהם. עד כמה נחוצות תרומות הדם? יעידו המספרים. בכל שנה נערכים ברחבי העולם 234 מיליון ניתוחים משמעותיים, אשר ברבים מהם נדרש לתת עירוי דם למטופל. למעשה, 1 מתוך 7 אנשים המתאשפזים בבית חולים זקוק לתרומת דם מצילת חיים. 108 מיליון תרומות דם נאספות ברחבי העולם בכל שנה - אחוז קטן מ-7 מיליארד האנשים בעולם שכשירים ומתאימים לתרום דם ממשים זכות זו. במנת דם ניתן להשתמש רק 35 עד 42 יום ממועד ההתרמה, ורק באמצעות בסיס קבוע ויציב של תורמים שעושים זאת בהתנדבות וללא תגמול, ניתן להבטיח אספקה קבועה של מנות ומרכיבי דם איכותיים ובטוחים לאנשים חולים ופצועים. במד"א ו'אבוט ישראל' מנסים כבר זמן רב לעורר את הציבור למודעות ולחשיבות תרומת הדם ומי שהצטרף אליהם למטרה הנעלה הוא לא אחר מאשר כוכב הכדורגל הגדול בעולם - כריסטיאנו רונאלדו. הקשר שנחשב לאחד משני השחקנים הטובים בעולם, יחד עם ליונל מסי מברצלונה, משחק בריאל מדריד הספרדית ומשמש הן כקפטן נבחרת פורטוגל, אלופת אירופה הטריה. רונאלדו לא רק כוכב כדורגל גדול אלא גם אחד מתורמי הדם הקבועים והגדולים שנמצאים במאגר העולמי. כעת, יככב רונאלדו לא רק על כר הדשא אלא גם במסגרת קמפיין לעידוד תרומות דם בישראל. "שחקן הכדורגל המוערך קורא לציבור להצטרף ליוזמת ה- Be The 1, במסגרת קמפיין לעידוד תרומות דם בישראל", נכתב בהודעת מד"א. מטרת הקמפיין היא לא רק להעלות את המועדות לחשיבות ונחיצות תרומות הדם, אלא גם לעודד צעירים וצעירות להצטרף למאגר התורמים הקבועים. "ביכולתנו לחולל שינוי בכך שנתרום דם. כל תרומת דם עשויה להציל את חייהם של 3 חולים או פצועים וכן בטיפולים ארוכי-טווח" אמר רונאלדו והוסיף "אני רואה חשיבות גדולה ונלהב לשתף פעולה עם הקמפיין של חברת אבוט ומגן דוד אדום שיעלה את המודעות לחשיבותן של תרומות דם ויעודד אנשים ברחבי העולם להפוך לתורמי דם לאורך כל חייהם ולמסייעים בהצלת חיים". למעשה, רונאלדו שכאמור נמנה עם גדולי שחקני הכדורגל בעולם, משמש כשגריר העולמי הראשון ביוזמת ה- Be The 1TM, אשר פועלת ברחבי העולם כדי לעורר השראה בקרב רבים להפוך לתורמי דם קבועים ולהציל חיים. רונאלדו שנכנס למאגר תורמי הדם הקבועים כבר בגיל 24 עשה זאת לאחר שבנו של חבר קבוצתו חלה וצריך היה לקבל עירוי דם. מאז הוא ממשיך לתרום דם באופן קבוע ונמנע מפעילויות אשר בכוחן למנוע ממנו לתרום דם אפילו באופן זמני. 'אבוט', יוזמת הקמפיין, היא חברה בינלאומית שמובילה בתחום אבחון מחלות זיהומיות שעלולות לעבור בעירוי, ומכשירי הבדיקות שלה משמשים לסריקה של למעלה מ-50% מאספקת הדם העולמית. "כתוצאה מבחירה קפדנית של תורמים ובדיקתם, בכל שנה מקבלים מיליוני בני אדם עירויי דם בבטחה. באמצעות תכנית המעקב הגלובלית של אבוט, החברה פועלת לשמירה על אספקת דם בטוחה באמצעות אספקת מכישור ובדיקות המשמשים לגילוי חיידקים ונגיפים, ביניהם זנים חדשים של איידס ודלקות כבד מסוג B ו-C", אמרו באבוט. מי שאחראי על התרמת ואספקת 100% ממנות הדם בארץ לבתי החולים ולצה"ל בכל רגע נתון זו מגן דוד אדום. במד"א אמרו כי הם "רואים חשיבות גדולה בפעולה המשותפת להעלאת המודעות לתרומת הדם, ומודים לחברת אבוט ולשחקן המוערך רונאלדו על פעילותם להגדלת מספר תורמי הדם בישראל ובעולם". סמנכ"לית שירותי הדם של מד"א, פרופ' אילת שנער אמרה כי "על מנת ששירותי הדם של מד"א, ארגון ההצלה הלאומי של ישראל, יוכלו לעמוד בדרישות מערכת הבריאות לשמירה על מלאי הדם הנדרש, ולהעניק לחולים ולפצועים, אזרחים וחיילים, את מנות הדם להן הם זקוקים בשגרה ובחירום, נדרשים בכל יום כאלף תורמי דם. כדי להבטיח את איכות ובטיחות מנות הדם, ישנה חשיבות רבה לכך שתורמי הדם יהיו מתנדבים. אני פונה לציבור להצטרף למשימת הצלת חיים, להגיע לעמדות ההתרמה של שירותי הדם של מד"א, ולתרום דם במהלך כל ימות השנה. מנת דם אחת יכולה להציל את חייהם של שלושה בני אדם." מנכ"ל מד"א, אלי בין התייחס לקמפיין החדש כשאמר "התגייסותו של כריסטיאנו רונאלדו, אחד משחקני הכדורגל הגדולים בעולם, למען העלאת המודעות לחשיבות תרומת הדם מדגישה את אופיו האנושי ואת דאגתו הכנה לזולת. שירותי הדם של מגן דוד אדום, בדומה לכריסטיאנו רונאלדו, הם סמל לאיכות, שאיפה להישגים ומקצוענות ללא פשרות. בשנים האחרונות אנו פועלים בצורה אינטנסיבית להגדלת היקף תרומות הדם, לרבות מציאת פתרונות חדשניים המאפשרים קבלת תרומה מאוכלוסיות שבעבר היו מנועות מלתרום. אני מצטרף לקריאתו של רונאלדו ומזמין כל אחת ואחד מכם להיות מספר 1, לקחת חלק בהצלת חיים ולהפוך לתורמי דם קבועים במגן דוד אדום".









neri@inn.co.il‬