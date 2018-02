התאומים גילו: אומצנו במסגרת ניסוי תינוקות שנולדו בשלישייה הועברו לאימוץ אצל שלוש משפחות שונות במסגרת ניסוי, ב-1961. גיא כהן ,

צילום: iStock שלישייה (אילוסטרציה) שניים מתוך שלישיית תאומים זהים שהועברו לאימוץ אצל משפחות שונות במסגרת ניסוי, תובעים פיצוי מהארגון היהודי האחראי לכך, לטענתם. הוושינגטון פוסט דיווח כי בשנת 1961 הופרדו בובי שפרן, אדי גלנד ודיוויד קלמן, מיד עם לידתם בניו יורק. השניים אומצו ע"י שלוש משפחות בעלות אמצעים כלכליים שונים, במסגרת ניסוי שנועד לקבוע עד כמה אישיותו של אדם מושפעת מנסיבות חיצוניות. הם הועברו לאימוץ ע"י סוכנות לואיז ווייז, שכבר אינה קיימת, כחלק ממחקר של ארגון ה- Manhattan Child Development Center, שהתמזג ברבות הימים לתוך הארגון Jewish Board of Family and Children’s Services. השניים הובאו להערכות תקופתיות אצל ד"ר פיטר נויבאוור, פסיכואנליסט מטעם ה-Manhattan Child Development Center. "זה היה אכזרי. זה היה רע", אמר קלמן ל"פוסט", שסיקר את סיפורה של השלישייה לאחר שהוא הועלה בסרט דוקומנטרי, Three Identical Strangers. הסרט עורר גלים במסגרת פסטיבל הקולנוע סנדאנס, בחודש שעבר. גלנד התאבד בשנות ה-90. כעת, קלמן ושפרן דורשים פיצויים, התנצלות, ופרטים נוספים על המחקר שבמסגרתו הועברו לאימוץ, מהארגון היהודי Jewish Board. אף אחד מהשלושה לא ידע כלל על קיומם של האחרים, עד שגלנד ושפרן נפגשו במקרה בגיל 19. לאחר שהמפגש סוקר בחדשות, גם קלמן ואמו המאמצת הבינו שקלמן הוא חלק מהשלישייה, ויצרו קשר עם שני האחרים. ה-Jewish Board אמר בתגובה לוושינגטון פוסט שלא היה לו כל חלק בהפרדת השלישייה באמצעות סוכנות לואיז ווייז וכי אינו עומד מאחורי המחקר של ד"ר נויבאוור.