איך צילום 'סלפי' יכול לסייע לחיילים? סולי שפיגלר אסף דולר עבור כל סלפי שיהודים מסביב לעולם עשו עם חנוכייה - ועכשיו הוא מגיע לארץ חלק את הכסף לחיילים.

צילום: Screenshot from Light for Peace video איך צילום 'סלפי' יכול לסייע לחיילים?



במהלך ימי החנוכה רץ ברחבי העולם היהודי הקמפיין "LIGHT FOR PEACE" שמטרתו הייתה לעודד יהודים מכל חלקי העולם להעלות תמונה למדיה החברתית כשהם מדליקים נרות חנוכה כאשר עבור כל תמונה שעולה למדיה חברתית, נאסף דולר למען לחיילים. יוזם הפרויקט הוא חסיד חב"ד סולי שפיגלר שסיפר, "כחסידי חב"ד, אנחנו תמיד מנסים לעודד אנשים לעשות מצוות, אז חשבנו על רעיון שבו אנשים ידליקו את החנוכייה, ועל כל תמונה שישלחו לפייסבוק או לאינסטגרם, יינתן דולר או שניים לתמיכה בצורכי חיילי צה"ל ומג"ב". משלחת של שליחי חב"ד ממלבורן שיזמה את מיזם LIGHT FOR PEACE הגיעו השבוע לארץ במטרה להעביר את התרומות שנאספו. המשלחת התחילה את הביקור בארץ בסיור בכנסת ופגשה חברי כנסת ושרים מכל רחבי הקשת הפוליטית. לאחר מכן ביקרה במספר בסיסי צה"ל ומג"ב ברחבי יו"ש, פגשה את המפקדים בשטח ושמעה על האתגרים שאיתם מתמודדים החיילים בגזרה. שיא הביקור הגיע כאשר תושבי יצהר והחיילים המשרתים בגזרה ערכו טקס לכבוד המשלחת במועדון לרווחת החיילים שהוקם לזכרו את הרב רזיאל שבח ז"ל. בטקס נכחו בין היתר איש העסקים יעקב ישראל מרוסיה, איש העסקים סולי שפיגלר מאוסטרליה, ראש מועצת שומרון יוסי דגן , קצינים בכירים ותושבי הישוב. החיילים והמפקדים התרגשו מאוד וסיפרו כי המחווה נותנת להם דחיפה גדולה בתוך השגרה הלחוצה בגזרה, ואף העניקו לחברי המשלחת מגן הוקרה. חברי המשלחת הסבירו כי היהודים בכל רחבי העולם רואים חשיבות גדולה לדאוג לרווחתם של החיילים המוצבים באזורי העימות ומציינים כי משום כך יהודים רבים מרחבי העולם נרתמו להצלחת הפרויקט.

"ליצור חיבור בין יהודי העולם". זוהי השנה השלישית בה התקיים הפרויקט כאשר השנה צולמו יותר מ-70 אלף תמונות יחד עם התיוג #lightodpeace כאשר תויגו תמונות של יהודים מדליקים נרות חנוכה בלמעלה מ-60 מדינות שונות.



אז איך הכל התחיל? הפרויקט התחיל לראשונה באוסטרליה כאשר יוזמי הפרויקט וביניהם איש העסקים סולי שפיגלר והרב דודו לידר שליח חב"ד במלבורן מימנו רכב שיסע בין הכפרים בערבות אוסטרליה הנידחות (מרחק שעות טיסה בין כפר לכפר) וינסה לאתר יהודים שברחו מן השואה והתיישבו בכפרים הנידחים. הפרויקט זכה להצלחה רבה וגילה אינספור סיפורים מרגשים של יהודים שהסתירו את יהדותם במשך עשרות שנים וזכו להניח תפילין ולברך על טלית בפעם הראשונה בחייהם. לאחר שראו את ההצלחה של הפרויקט באוסטרליה חיפשו היוזמים דרך להאיר את היהדות ולאחד בין היהודים בכל העולם. לאחר שזיהו את הפוטנציאל שיש ברשתות החברתיות ובאינטרנט החליט איש העסקים האוסטרלי סולי שפיגלר לרתום כמה יהודים עשירים אוסטרלים ואת איש העסקים הרוסי יעקב ישראל וביחד הקימו את פרויקט אינטרנטי תחת השם light for peace. שליח חב"ד במלבורן הרב דודו לידר ציין כי "החיילים השומרים על עם ישראל בארץ ישראל מאחדים את היהודים בכל העולם. כפי שאמר הרבי מילובביץ".