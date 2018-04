צועדים בעולם - לתפארת מדינת ישראל עשרות מצעדים להנצחת השואה ומאבק באנטישמיות ייערכו בשבועות הקרובים בעשרות ערים ברחבי העולם. הצעדה הראשונה התקיימה בשוויץ. עדו בן פורת ,

צילום: march of life צועדים בשוויץ, השבוע עשרות מצעדי תמיכה בישראל לרגל יום העצמאות ה-70 נערכים החל מהשבוע ברחבי העולם, ועד יום העצמאות ה-70. את המצעדים מארגן March of Life, ארגון של צאצאי הנאצים המבקשים להנציח את השואה ולהיאבק באנטישמיות, והם ייערכו ב-35 ערים באירופה, ארצות הברית ואמריקה הלטינית. מטרת המצעדים היא להנציח את השואה ולהיאבק באנטישמיות, ואירוע השיא שלהם יהיה בירושלים, במצעד העמים שיאחד את המצעדים הבינלאומיים ויצעדו בו 3,000 בני אדם מרחבי העולם. המצעד בירושלים יתקיים ב-15 במאי, יום העצמאות הבינלאומי של ישראל. שורת המצעדים החלה השבוע עם מצעד שהחל בעיר קונסטנץ שבגרמניה והסתיים בעיר קרויצלינגן שבשוויץ, ובו השתתפו 600 אנשים, ביניהם מייסד ארגון March of Life, יובסט ביטנר, ניצולת השואה מרגוט ויקי-שוורצשילד וחברי מועצת העיר. "הקמנו את הארגון במטרה להנציח את השואה, להיאבק באנטישמיות ולתמוך בישראל. למרבה הצער, עד היום האנטישמיות לא נעלמה, והיא ממשיכה להרים את הראש. לכן אנחנו צועדים ברחבי העולם במטרה להיאבק באנטישמיות. לרגל יום העצמאות ה-70, נאחד את המצעדים למצעד ענק בירושלים במטרה לתמוך בישראל", אמר ביטנר. האירועים שיתקיימו בישראל יכללו, לצד מצעד העמים, גם מפגשים של ניצולי השואה עם צאצאי הנאצים, מפגש של בני נוער גרמנים, פולנים וישראלים ביד ושם וטקס הדלקת המשואות ליום העצמאות הבינלאומי בבריכת הסולטן.