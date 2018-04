תבוסה ל-BDS המחרימים דרשו מעיריית קיימברידג' שלא לחדש חוזה עם ענקית המחשבים בשל קשריה עם ישראל, אך תומכי ישראל השיבו מלחמה. גיא כהן ,

צילום: iStock מטה HP בקליפורניה שונאי ישראל מתנועת החרם (BDS) במדינת מסצ'וסטס שבארה"ב, המנהלים מאבק נגד ענקית המחשבים HP (היולט פאקרד), נחלו תבוסה בשבוע שעבר. הקבוצה הקרויה MAHP – ראשי תיבות של מסצ'וסטס נגד HP – דרשה מעיריית קיימברידג' שלא לחדש חוזה עם HP בשל קשריה העסקיים עם ישראל. ואולם, היא לא הצליחה להביא לכך שההצעה שלה תיכנס לסדר היום של מועצת העיר, לישיבתה הבאה. הקבוצה כוללת את ארגון היהודים האנטי-ישראלי Jewish Voice for Peace Boston. על פי ההצעה שיזמה, עיריית קיימברידג' היתה אמורה לסיים את חוזיה עם החברות Hewlett Packard Incorporated ו-Hewlett Packard Enterprise. זאת, בשל חלקה של HP בהפרות זכויות אדם, כביכול, בכך שסיפקה טכנולוגיה המשמשת את ישראל נגד תושבי הרש"פ – ומשמשת גם בבתי כלא בארה"ב, ובמעקב אחר מסתננים לארה"ב. העצומה של הקבוצה דורשת לסיים את החוזים "עד שהחברות הללו יסיימו באופן מלא ופומבי את מעורבותן באלימות ומניעת זכויות שוות לפלשתין, מהגרים ואנשים הכלואים בבתי סוהר בארה"ב או שנכלאו בהם בעבר". הקבוצה פגשה את ראש העיר וחברי מועצה וקראה לחבריה להיות נוכחים בישיבת המועצה מחר (שני). אולם אז נענתה בפעולה נגדית של שלושה מהארגונים היהודיים הגדולים ביותר בבוסטון. ראשי הארגונים – רוברט לייקינד (New England American Jewish Committee), רוברט טרסטן (Anti-Defamation League New England) וג'רמי ברטון (Jewish Community Relations Council of Greater Boston) פגשו אף הם את ראש העיר וכמעט את כל חברי המועצה. שלושת הקבוצות ביקשו מתושבי קיימברידג’ ובוסטון רבתי להתנגד להצעה. כתוצאה החליטה המועצה שלא להביא את ההצעה להצבעה. סוכנות הידיעות JTA דיווחה שראש העיר כתב במייל לאחד התושבים כי "גם זה שאיני רוצה שקיימברידג' תתמוך באופן עקיף במי שמבצעים הפרות זכויות אדם, אני גם לא רוצה שקיימברידג' תקושר עם תנועה שהשמיעה הערות אנטישמיות". לייקינד הזהיר שאנשי ה-BDS לא אמרו נואש וכי ייתכן שינסו להעביר גירסה שונה של ההחלטה באחת הישיבות הבאות של המועצה.