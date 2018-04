אוהבים את ישראל ברפובליקה הדומיניקית ברפובליקה שבאיים הקריביים קיימו מצעד תמיכה בישראל ונגד האנטישמיות, בהשתתפות כאלף בני אדם. רפאל לוי ,

צילום: March of Life צעדת תמיכה בישראל ברפובליקה הדומיניקית



במסגרת מיזם לקיום 50 עצרות תמיכה בישראל ברחבי העולם, הגיעו אתמול (שלישי) למעלה מאלף בני אדם להשתתף במצעד תמיכה ומאבק באנטישמיות שנערך ברפובליקה הדומיניקנית. את האירוע יזם ארגון March of Life שיקיים ב-15 במאי, יום העצמאות הבינלאומי לישראל, מצעד גדול בישראל שאליו יגיעו כ-3000 צועדים מ-50 מצעדי התמיכה הנערכים בימים אלה ברחבי העולם, במטרה להנציח את זיכרון השואה ולהיאבק באנטישמיות. מייסד March of Life, יובסט ביטנר, אמר כי "הקמנו את הארגון במטרה להנציח את השואה, להיאבק באנטישמיות ולתמוך בישראל. למרבה הצער, עד היום האנטישמיות לא נעלמה, והיא ממשיכה להרים את הראש. לכן אנחנו צועדים ברחבי העולם במטרה להיאבק באנטישמיות. ''לרגל יום העצמאות ה-70, נאחד את המצעדים למצעד ענק בירושלים במטרה לתמוך בישראל", הדגיש ביטנר.