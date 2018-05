המיליארדר הסיני ביקר במנהרות הכותל

טוען....





המייסד ויו"ר הדירקטוריון של חברת הסחר העולמית עליבאבא, ג'ק מא, הגיע היום (שלישי) לסיור בכותל המערבי יחד עם הנהלת החברה.

במהלך הסיור ביקרו חברי הנהלת עליבאבא במנהרות הכותל, והשתתפו בסיור מרתק באמצעות טכנולוגיית תלת מימד בבית המקדש.

היו"ר התרגש מאד מהמעמד וכתב בספר האורחים של הקרן למורשת הכותל: "ללמד את ההיסטוריה, לשמר את המסורת ולכבד את שעשו אבותינו"

מא הוסיף, "Civilization historical peace wisdom Israel representing the long lasting culture and people and spirit of Israel".