Xbox One : לא לילדים בלבד הילדים חזרו מבית הספר וסיפרו בהתרגשות על קונסולת המשחקים שהחברים הטובים שלהם קיבלו. ,

צילום:pixabay משחקים הם מבקשים קונסולה משלהם, ואתם מתחילים לתהות במה בדיוק מדובר. התשובה? מדובר בהתמכרות הבאה שלכם, והילדים במקרה הזה הם רק תירוץ ממש טוב. אז מה זה בכלל Xbox One, מה כדאי לדעת ואילו משחקים יגרמו לכם לוותר על שעות שינה לטובת הנאה בלתי פוסקת מול המסך? מה זה בכלל Xbox One? נתחיל מהיכרות עם הקונסולה המדליקה הזו, פיתוח של מיקרוסופט. אם פעם היא נחשבה לאטרקציה גדולה עבור הילדים, עם הזמן הפכה קונסולת המשחקים למערכת בידור כוללת, כזו שכוללת לא מעט משחקים שכולם נהנים מהם, גם הקטנים וגם הגדולים. הגרסה החדשה ביותר נחשבת גם לקונסולה המתקדמת והאיכותית ביותר שקיימת היום בשוק, גם בזכות הדיסק הגדול יותר אבל בעיקר בזכות איכות התצוגה. חוץ מזה אפשר להשתמש בקונסולה גם כדי לצפות בסרטים או בתמונות, וגם כדי לגלוש באינטרנט. בקיצור, מהספה שלכם אתם ממש לא עומדים לזוז בקרוב, ולילדים יהיה מזל אם הם יקבלו זמן פנוי עם הבידורית שלכם. מה אתם צריכים לדעת על הקונסולה? לפני שאתם בוחרים קונסולת משחקים, ולפני שאתם מתמכרים באופן רשמי ל-Xbox One, כדאי להכיר קצת יותר לעומק את המפרט של המכשיר. הקונסולות החדשות והמתקדמות ביותר (האחרונה שבהן יצאה לשוק בסוף השנה שעברה) הן קונסולות עוצמתיות מאוד עם 8 ליבות, מהירות גבוהה, נפח דיסק של 1 טרה-בייט, כרטיס גרפי מצוין, בקיצור – כל מה שאתם צריכים כדי ליהנות מתצוגה איכותית בזמן המשחק. מומלץ לוודא מראש שיש לכם חיבורים מתאימים (HDMI יעשה את העבודה ברוב המקרים). משחקים פופולריים ב-Xbox One בין המשחקים המתאימים לקונסולות Xbox One אפשר למנות כמה קלאסיקות שכדאי לכם להכיר (אם עדיין לא עשיתם את זה). ברשימה הזו אפשר למנות את Dragon Ball, Assassin's Creed וגם משחקי ספורט פופולאריים במיוחד. חלק מהמשחקים יתאימו גם לילדים, אחרים ימשכו דווקא את המבוגרים. הבשורה הטובה באמת היא שהמכשיר הזה יתאים לכל אחד ואחת מכם, בין אם אתם מתכננים לשחק עם הילדים ולבחון את כישוריהם במשחקי אולימפיאדת החורף, ובין אם אתם מתכננים לגלות בעצמכם למה כולם כל כך מתלהבים ממשחק הכדורגל Fifa.