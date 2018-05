ירון פאר בפרויקט אינסטרומנטלי חדש ירון פאר מוציא בימים אלה אלבום חדש, יצירה אינסטרומנטלית ייחודית, עם טובי המוזיקאים בארץ- FOR YOU ALONE - "לך בלבד". קוביס ,

עטיפת האלבום לך לבדך



ירון פאר ('הקוואליה', 'אוריין', 'בתוך קליפת אגוז' ועוד...) מוציא בימים אלה אלבום חדש, יצירה אינסטרומנטלית ייחודית, עם טובי המוזיקאים בארץ- FOR YOU ALONE - "לך בלבד". יצירה אינסטרומנטלית חדשה של המוסיקאי פאר, מנוגנת בכלים אותנטיים ונדירים. המנגינות נכתבו על רבאב אפגני, שהוא אחד הכלים העתיקים בעולם והן מלוות בצ׳לו, פסנתר, קמנצ׳ה, לירה כרתית וסנתור פרסי. המופע והאלבום בנויים כמנגינות הנמזגות זו לזו ונפתחות לאלתורים מרתקים מתוך הקשבה הדדית בין הכלים והמוסיקה. השילוב בין הקשת המלטפת של הצ׳לו והקמנצ׳ה, והפריטה הנוגה של הרבאב, עם העטיפה ההרמונית של הפסנתר, יוצרת יחד חוויה אסתטית נדירה ועמוקה חוצת זמנים וסגנונות. משנת 2009 ירון לוקח פעיל מצוות 'הזמנה לפיוט' אשר מלמד ומעביר ימי עיון והדרכות בנושא פיוטי ישראל לאורך ההיסטוריה היהודית והמפגש ביניהם כיום בארץ ישראל. בשנת 2010 במסע של חודש לקליפורניה, הקליט ירון אלבום עם ההרכב "הלווים" בהפקתו של ג'ה לוי, האלבום כולל פיוטים ממסורות שונות בעיבודים חדשים ומקוריים, ובשנת 2011 פרסם את הדיסק האינסטרומנטלי "The sound of hundred colors" לקראת ביקורו של מורה הסרנגי סנטוש קומאר בישראל.