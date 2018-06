ישראל התקבלה לארגון תיירות בינלאומי

ארגון התיירות הבינלאומי ה-WTA קיבל את התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, כחברה מן המנין.

יו"ר ה-WTA, ד"ר דואן קיאנג (Duan Qiang) , בישר למנכ"לית ההתאחדות בישראל כי ביום 22.5.2018, התקבלה ההתאחדות כחברה מן המניין בארגון התיירות הבינלאומיWorld Tourism Alliance (ה-WTA)

ה-WTA היא אגודה גלובאלית ללא שיוך פוליטי וללא כוונת רווח, שחבריה הם ארגוני תיירות בכל רחבי העולם (דוגמת ההתאחדות), בתי עסק בתחום התיירות, אקדמאים חוקרים ומוסדות לימוד ורגולטורים (בדימוס) בתחום התיירות. נכון למועד זה, מונה ה-WTA, 109 חברים מכל רחבי העולם, כאשר המטה ה-WTA ממוקם בסין.

החזון של ה-WTA הוא "Better Tourism, Better World, Better Life” ומטרתו לקדם את התיירות למען השלום, הפיתוח האזורי והפחתת העוני. לשם קיום וקידום מטרות אלה, משתף ה-WTA פעולה עם ארגון התיירות העולמי של האו"ם The United nations World Tourism Organization (UNWTO).

בהקשר זה נזכיר כי ההתאחדות הייתה ארגון התיירות הראשון בישראל שחתם על הקוד האתי הגלובאלי של ה-UNWTO, לקידום תיירות בת קיימא ולמניעת תופעות פסולות בענף ובראשן, שימוש בו כמסווה לסחר בבני אדם.

ה-WTA, תספק לחברים בה פלטפורמות להיכרויות בין הגופים השונים וליצירת שיתופי פעולה ביניהם. בין היתר, מתכנן הארגון להקים מוסדות לימוד ומחקר בתחום התיירות, לייעץ לגופי ממשל ולרגולטורים, לקיים מפגשים ותערוכות ולקדם שיתופי פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי-עסקי, לשם פיתוח ענפי התיירות ושילובם עם תעשיות נוספות.

מנכ"לית ההתאחדות חני סובול מספרת כי ועד ההתאחדות קיבל את ההחלטה על הצטרפות ל-WTA לאחר ביקורו של שר התיירות וצוות משרדו בסין.

ההצטרפות ל-WTA פותחת בפני חברי ההתאחדות פתח לשיתופי פעולה במזרח ובסין בפרט. עוד ציינה המנכ"לית כי ההצטרפות ל-WTA , לצד חברותינו ב–ECTAA (איגוד התאחדויות משרדי הנסיעות האירופאית), מצביעה על החשיבות שמייחסים ארגונים בינ"ל לתרומתה של ישראל לתרבות התיירות, הטיולים והנופש העולמית.