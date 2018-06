דה צ’יינסמוקרס מגיעים לישראל! כמה יעלו כרטיסים?

אל תחמיצו את ההופעה של אחד מהצמדים הלוהטים ביותר בתחום. הרכב הדאנס מורכב מהמתקלטים והמפיקים האמריקאים אלכס פל ואנדרו טגארט. הצמד אחראי לכמה מהלהיטים הגדולים והאהובים ביותר בעולם המוזיקה האלקטרונית כמו "#Selfie", "Don't Let me Down", ו- "Roses".

ההרכב שהחל את דרכו בשנת 2012, הכריז על סיבוב הופעות בינלאומי שבו המעריצים הרבים של ההרכב יוכלו ליהנות מהסינגלים המטריפים שלהם שכבשו כל מצעד אפשרי ומושמעים ללא הפסקה בכל מקום.

דה צ’יינסמוקרס לא מפסיקים לפנק את חובבי המוזיקה האלקטרונית בהופעות חיות ונוהגים להשתתף בפסטיבלים הגדולים והנחשבים ביותר בעולם. הם הפכו לגולת הכותרת של פסטיבל האולטרה מיוזיק במיאמי וסיפקו הופעה בלתי נשכחת במועדון האקסטרה המפורסם בציריך שבשוויץ.

פריצת הדרך של הצמד המבטיח התרחשה בשנת 2016 כשהסינגלים שלהם הגיעו לראשי מצעדי הפזמונים ברחבי העולם ונכנסו לראש של מיליוני חובבי מוסיקה שהתרשמו מהכישרון האדיר שלהם.

אין ספק שלא מדובר בהצלחה רגעית וחד פעמית ושההצלחה של הצ’יינסמוקרס תגיע לשיאים וגבהים חדשים גם בעתיד הקרוב.

ההרכב הקופצני והאנרגטי ידוע בהופעות המחשמלות והבלתי נשכחות שלו שפשוט לא ייצאו לכם מהראש. כל מופע שלהם הוא חוויה חד פעמית שאסור לפספס.

אז תפתחו יומנים ותשריינו מקומות, כי אחד מהצמדים החמים ביותר כרגע בעולם המוזיקה האלקטרונית הולך להעיף את הבמה ולתת לכם בראש! אתם חייבים להצטרף למעריצים ברי המזל שייקחו חלק בהופעה ויתרשמו מהביצועים של ההרכב המצליח בלייב.

הצ'יינסמוקרס יופיעו בלייב פארק שבראשון לציון ביום חמישי ה-19/07/18

כרטיסים ניתן לרכוש ממשרד הכרטיסים מגה טיקטס