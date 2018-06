יוני Z משיק את קליפ האנימציה המדליק אמן המוזיקה החסידית המבטיח מארה"ב, יוני זיגלבוים (יוני Z) משחרר קליפ אנימציה מרהיב לשיר UP! , סינגל 4 מתוך אלבום ביכורים הקרוב. גלית אור ,

צילומסך מהקליפ מתחבר ללב של כל אחד. UP הקליפ אכן, קליפים של יוני Z, מזוהים כבר כקליפים יצירתיים ומושקעים מאוד, כבר בקליפ הראשון "אודה", אח"כ יצא "דע מה" שזכה לתואר הלהיט בעל קליפ המילים היפה ביותר במוזיקה החסידית. ואז, יצא "מה נעשה", קליפ שכמוהו לא היה במוזיקה החסידית עם למעלה ממיליון צפיות. "ראינו הצלחה אדירה עם הקליפים שלנו ב"ה, ורצינו להמשיך לשמור על הרמה הגבוהה של ההפקות, הפעם הנחנו ל'ארט' והתמקדנו בכיוון שגם ילדים ייהנו ממנו". ארבעה חודשי עבודה יומיומית לקח כדי לעצב ולייצר את קליפ האנימציה, אותו ניהל אמנותית והפיק האח של יוני, המפיק יוסי זיגלבוים. "מתחילת הקליפ מנסה חבורת הילדים לעקוב אחרי נקודת אור חמקמקה בשמיים, והם רוצים להגיע לאותה נקודה מוארת. הנקודה המהבהבת חוזרת ומתגלה ונעלמת שוב מספר פעמים, עד לבסוף כשכל החבורה מסייעת לילד שיצא מהחללית, מופיעה על ליבם נקודת אור, שבעצם אומרת לנו שהאור הפנימי כבר קיים בכל ילד, בכל יהודי", מסביר יוני. UP! הוא שיר קצבי וסוחף בסגנון פופ בינלאומי, המשלב מסרי אמונה לצד לחן קליט ומדבק. מילות השיר מתארות התבוננות כלפי מעלה לריבונו של עולם בכל נשימה שאנו לוקחים, בכל צעד שאנו עושים, ובכל פעם שקשה או מפחיד- הקב"ה שם בשביל להרים אותנו למעלה, UP! מילים ולחן: יוני זי ואיצי ברי | עיבוד: אלי קליין & איצי ברי | הפקת קליפ: יוסי זיגלבוים