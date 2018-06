מדוע זימר ראש עיריית ריו דה ז'ניירו?

ראש עיריית ריו דה ז'ניירו, מרסלו קריבלה, זימר בסוף השבוע על במה לעיני אלפים בקונצרט שכל הכנסותיו קודש להקמת מוזיאון.

כ-4,000 איש נכחו באירוע ביום חמישי וצפו בקריבלה, ששר מספר שירי "גוספל" כנסייתיים.

קריבלה הוא נוצרי אוונגליסטי אדוק המקורב מאוד לקהילה היהודית, ועל פי הדיווחים, הוא ביקר בישראל כבר 40 פעמים. הוא הניח את אבן הפינה למוזיאון בשנה שעברה, ואינו חדל לקדמו. לדבריו, מדובר במיזם שהיה בגדר חלום במשך 25 שנים.

באירוע שנערך לכבוד יום העצמאות של מדינת ישראל, בחודש אפריל, הודיע לקהל של כ-2,000 איש כי השטח שעליו ייבנה המוזיאון ייתרם על ידי העירייה.

"אתר זיכרון לשואה חשוב כדי למנוע וכדי להגן על האנושות מברבריות שכזו", אמר קריבלה לסוכנות הידיעות JTA. "הניסיון מורה שאם איננו עירניים לגבי העבר, הוא פשוט חוזר. אתר הזיכרון יהיה נורת אזהרה בתודעה של כל מי שיבקר בו".

קריבלה הוא אחיינו של אדיר מרקדו, מייסד הכנסייה הקרויה Universal Church of the Kingdom of God. לכנסיה כ-5.2 חברים בכ-13,000 כנסיות ברחבי ברזיל ומחוצה לה. בידי הכנסיה גם תחנת הטלוויזיה השניה בגודלה בברזיל, ומספר רב של עתונים ותחנות רדיו.