זאת הרוח שמבטיחה את נצח ישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו שרה והבנים יאיר ואבנר, יחד עם עדו נתניהו ומשפחתו, השתתפו (שלישי) באזכרה לזכר יוני נתניהו ז"ל, שנפל בעת שפיקד על לוחמי סיירת מטכ"ל במבצע לשחרור החטופים באנטבה.

בטקס האזכרה שהתקיים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל השתתפו גם שרים, ח"כים, מפקדי צה"ל בעבר ובהווה וחברי המשפחה. האחים בנימין ועדו נתניהו אמרו קדיש על קברו של יוני ז"ל.

"אני בדרך כלל לא נוהג לדבר במעמד הזה, לדעתי לא דיברתי אף פעם, 42 שנים", אמר נתניהו באזכרה. ''אבל שני דברים הייתי רוצה לציין ביום הזה''.

''הקרב בנפאח, שבו כוח קומנדו סורי של כחמישים איש התקיל את היחידה של יוני עם שלושים איש, הסתיים בנפילתם, אם אינני טועה, של שלושה מלוחמינו. כל הכוח הסורי חוסל, אף על פי שהם פתחו באש. ליוני היו איכויות של פיקוד וקריאת הקרב בקור רוח, באומץ לב, שהן חשובות לניצחון", אמר ראש הממשלה.

''הדבר השני, החילוץ של יוסי בן-חנן בתל-שאמס, כשהוא פצוע מתחת לתל, יש לזה סיום שלמדתי עליו עכשיו כשנכנסתי לכאן. יוסי אמר לי שבתו, שנולדה כמובן אחרי מלחמת יום הכיפורים, שמה יוני, היא ילדה, בת. תבורך. אני רואה שרשרת כמובן בדברים, שהיא גם לאומית אבל גם אישית ואנושית''.

''יש עוד שרשרת, שגם היא באה לידי ביטוי היום. אחר הצהריים אנחנו נחנוך את האגף החדש במוזיאון של הגדודים העבריים. הגדודים העבריים זה השורש הברור של צבא ההגנה לישראל. הם הוקמו לפני מאה שנים''.

נתניהו הזכיר, ''הם הוקמו כשזאב ז'בוטינסקי ויוסף טרומפלדור באו לצבא הבריטי ואמרו שהיהודים יכולים להיות לוחמים. רעיון מהפכני. זה כמובן נוסה תחילה, בהמלצתם, עם מובילי הפרידות בגליפולי, אבל אחר כך הוקם גדוד עברי ראשון מזה אלפי שנים.

''הגדוד הזה נלחם פה, בארץ ישראל, וצעד עם סמלים, מגן דוד ודגל. זה ריגש את העולם כולו. בוודאי ריגש בצעדה הראשונה שלהם בלונדון. הייתה התרגשות כבירה. מפקד הגדוד הזה היה קצין בריטי בשם ג'ון הנרי פטרסון. הוא ידע את התנ"ך והוא "נכבש" על ידי אותם לוחמים יהודיים. צריך להבין שהרעיון של לוחמים יהודים, היה רעיון מהפכני נוגד את הטבע. הוא האמין בהם ונכבש לציונות.

''כעבור עשרים וכמה שנים, אבי, שהיה בן 28 בסך הכל, ב-1938, יצא ללונדון ושכנע את ז'בוטינסקי שהוא צריך להעתיק את פעולתו מלונדון לארה"ב, למען המדינה היהודית. בהגיעם לשם, זמן קצר לאחר מכן ז'בוטינסקי מת. אבי שכנע אותו להתרכז במאבק, לא רק למען מדינה יהודית, אלא למען צבא יהודי, צבא עברי.

''מי שעזר לו במאמץ ההסברתי הזה שלא סופר, אבל יסופר, זה אותו קצין, ג'ון הנרי פטרסון, שבינתיים הגיע לארה"ב. הידידות ביניהם נרקמה והתהדקה. כתוצאה מכך, החליטו אבי ואמי זיכרונם לברכה לקרוא לבנם הבכור שנולד שם, באותה שליחות ציונית בארה"ב ב-1946, יונתן, "ג'ונתן". "ג'ון" על שמו של ג'ון הנרי פטרסון, המפקד הראשון של הכוח העברי הלוחם מזה אלפיים שנה, ו"נתן" על שם סבי נתן מיליקובסקי, נתניהו, זכרונו לברכה.

''המפקד שלך, דן אבנון, המפקד של סיירת מטכ"ל, בברית שלו הסנדק היה ג'ון הנרי פטרסון. בביתנו יש גביע כסף, שניתן באותו מעמד של הברית, של אותו סנדק. כך הוא קרא לזה: "To my godson Jonathan, from your godfather John Henry Patterson". הסנדק של צבא ההגנה לישראל.

''גם כאן יש שרשרת דורות שיוני הבין אותה היטב. מעבר לפעולותיו במשימה כזאת, או בקרב כזה, הוא תמיד ראה את עצמו כחוליה בשרשרת. כך הוא אמר: "חוליה בשרשרת תקומת ישראל ונצח ישראל". אני חושב שזאת הרוח שמבטיחה את נצח ישראל.

אני רוצה להודות לכם שבאתם, מקרב לב, בשמי, בשם שרה והמשפחה, עדו ודפנה, על כך שאתם באים, לא רק היום אלא שנה אחר שנה", אמר ראש הממשלה לנוכחים.