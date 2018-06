נחשפה "רשת השנאה" לישראל

בירושלים נפתח הערב (שלישי) כנס GC4I שמקיים המשרד לנושאים אסטרטגיים אחת לשנתיים, בהשתתפות למעלה מ-150 ראשי ארגונים פרו ישראלים, ראשי קהילות יהודיות ופעילים מרחבי העולם אשר נלחמים בתנועת החרם והקמפיין הדה לגיטימציה נגד מדינת ישראל.

בערב הפתיחה חשף השר לנושאים אסטרטגיים גלעד ארדן את רשת הקשרים של ארגוני החרם הבולטים וכינה אותה "רשת השנאה".

חשיפה זו הינה פרי עבודה של המשרד לנושאים אסטרטגיים בשנתיים השנים האחרונות, על פי החלטת הקבינט המדיני-ביטחוני להילחם בתנועת החרם ובתופעת הדה לגיטימציה לישראל.

לדברי ארדן, הודות למדיניות ההתקפית שמוביל המשרד בשנתיים האחרונות, תנועת החרם נמצאת במגננה. "הודות לפעילות המדינית שהובלנו בנושא, מיליוני דולרים, הדלק של תנועת החרם, נעצרו בשנים האחרונות, בין אם על ידי גופים בינלאומיים ובין אם על ידי מדינות".

"רק לאחרונה", ציין ארדן ,"חשפנו בפני האיחוד האירופי כי חלק מהכספים שהוא מעביר כביכול לארגוני 'זכויות אדם' מועברים לארגונים המקיימים קשר עם ארגוני טרור".

ארדן סיפר כי מדינות מובילות בעולם (בריטניה, גרמניה, ארה"ב, צרפת, קנדה ועוד) מפנות את גבן לתנועת החרם, וציין את החקיקה נגד החרם שעברה ב-25 מדינות בארה"ב בשנים האחרונות, ואת סיכול פעילות החרם באירופה הודות לחשיפת מרכיביו האנטישמיים והמפלים הן כלפי יהודים והן כלפי מדינת ישראל.

לצד ההישגים במאבק מול תנועת החרם אמר ארדן כי המתקפה נגד ישראל בעיצומה: ברשויות המקומיות, באיגודים המקצועיים, בתוך הכיתות ובמרחבי הדשא באוניברסיטאות ברחבי העולם.

"מחוללי קמפיין השנאה, היונקים את האידיאולוגיה שלהם מהרש"פ ומהחמאס, המאוחדים במטרתם לחסל את מדינת ישראל, הופכים כל אבן בגלובוס כדי להסית נגד מדינת ישראל. במסווה של 'פעילות אזרחית' פועלת רשת מתואמת וממומנת המכוונת מרמאללה ומעזה, שכרבע מתוכה (10 ארגונים) מקיימים קשרים עם ארגוני טרור ובהם החמאס והחזית העממית, במטרה להסית את העולם כנגד מדינת ישראל".

בין היתר נחשף כי לא רק שהחמאס והחזית העממית לשחרור פלשתין תומכים ומחבקים את תנועת ה- BDS, אלא פעילי הארגונים הללו מקיימים קשרים עם ארגוני החרם הפלשתינאים ואחרים.

ארדן הפנה אצבע מאשימה גם לרשות הפלשתינית שמקדמת מזה זמן רב חרמות נגד ישראל, ואף אימצה באופן רשמי את תנועת החרם במועצה הלאומית הפלשתינית שהתכנסה בחודש מאי האחרון.

"כך ראינו בניסיונות שהובלו על ידי בכירי הרש"פ, להשעות את ישראל מפיפ"א ולקדם את ה'רשימות השחורות' שמגבשת מועצת זכויות האדם של האו"ם. כל הקמפיינים הללו קודמו בהרחבה על ידי הארגונים ברשת ה-BDS שחשף המשרד לנושאים אסטרטגיים.



"מתקפת הדה-לגיטימציה והקמפיינים להחרים את ישראל מתבססים על השקרים והתעמולה של החמא"ס, המסווה את פעילות הטרור שלו באצטלה של פעילות אזרחית, במטרה להשחיר את ישראל ולשלול ממנה את זכותה להגן על עצמה. יש צורך לאומי לפעול לחשיפת השקרים של החמאס והצגת האופי הרצחני והאנטישמי שלו כנגד הפעולות של שיגור טילים ורקטות לישראל מתוך אוכלוסיה אזרחית, התחפשות לצעדות והפגנות של מחבלים, עפיפוני טרור שמוצגים כמשחק ילדים''.

ארדן הוסיף, ''המשרד לנושאים אסטרטגיים יוביל בשנה הקרובה גם קמפיינים ופעולות הסברה לחשיפת הרצחנות והאמת על טרור החמאס כדי שארגוני החרם יתקשו להמשיך ולהסית ולשקר באמצעות השימוש בהם ובשקרים שיוצאים מעזה".

לאחרונה זיהה המשרד עליית מדרגה בתוכן ובקהלים אליהם מכוונים ארגוני החרם את הפעילות שלהם. ארדן ציין בכנס כי לאחרונה הולכות וגוברות הקריאות של ארגוני החרם לעצירת הסכמי סחר עם ישראל ולעצירת שיתופי פעולה עסקיים של התעשיות הביטחוניות של ישראל.

ארדן ציין כי הקמפיין הזה כבר לא מתקיים רק בקרב ארגוני חברה אזרחית אלא לאחרונה החלו ארגוני החרם לעשות לו לובי בקרב חברי פרלמנט במקומות שונים בעולם. פתיחת סניף ראשון באסיה של BNC (ארגון הגג של ארגוני החרם הפלשתיני בראשו עומד עומר ברגותי תושב ישראל) השנה בהודו ייתכן ומהווה חלק מסימון המטרה האסטרטגית של ארגוני החרם.

הארגונים החברים ברשת השנאה המובילים את הקמפיין הזה הם: BNC, Palestinian Solidarity Campaign - PSC; הארגון היהודי JVP; War on want, US Campaign for Palestinian Rights ואחרים.

ארדן סיכם את דבריו ואמר כי "ארגוני הטרור וארגוני ה-BDS מעולם לא היו קרובים יותר, אידיאולוגית ואופרטיבית. אני אמשיך להוביל מתקפה כנגד מחוללי קמפיין השנאה האנטישמי שמקורו בעזה וברמאללה''.