הכיבוש השקט

צילום: דוברות הר חברון יוחאי דמרי לצד האיומים הביטחוניים המשמעותיים על מדינת ישראל, אשר להם ניתנת תשומת הלב במערכת הביטחון וגופי הממשל, חשוב ומהותי להציף בימים אלו איום אסטרטגי משמעותי ביותר על ריבונותה, שלומה וביטחונה של מדינת ישראל. כזה שנדמה לפעמים שנמצא מתחת לרדאר של הממשלה, וראשיה אינם מקדישים לו מספיק מחשבה ותשומת לב. מדובר באיום על נכסיה האסטרטגיים החשובים של מדינת ישראל – הקרקעות והמים. אנחנו, תושבי הר חברון, חוזים בעיניים כלות מדי יום כיצד מאבדת מדינת ישראל את נכסיה החשובים, כיצד מתבצע כרסום מאסיבי בקרקעות המוגדרות שטחי C (קרקעות בשליטה ישראלית מלאה) באמצעות גניבתן לאור היום על ידי בדואים וערבים תושבי האזור. רק לאחרונה הוקם, בן לילה ומתחת לאפה של המדינה, מבנה ענק של בית ספר בלתי חוקי של הרשות הפלשתינית, בצמוד לבניין המועצה בהר חברון. בצעד חריג הרס המינהל האזרחי את מבנה בית הספר לאחר תקופה. אבל ככל מפלצת, גם לזו יש כמה ראשים. מבנה בית הספר אומנם נהרס, אך עיר בלתי חוקית שלמה על שטחי C הוקמה בסמוך ליישוב כרמל. לא מדובר בכמה אוהלים בודדים, אלא בעיר בנויה של יותר מ‑1,600 מבנים הכוללים בתים, מבני ציבור, בתי ספר ועוד. חומה ומגדל גרסת הפלשתינים והבדואים. והכול, להזכיר, על שטחים בשליטה ישראלית מלאה. כולם נבנו ללא אישור ואף לא אחד מהם נהרס. גם גניבות המים באזור מתבצעות על בסיס יומיומי ופוגעות באופן קשה במשאבי המים המוגבלים של מדינת ישראל. הרשויות נזעקות לטפל בגניבות ושאיבות בלתי חוקיות מצינורות המים המונחים באזור ונאלצות לעיתים לאבטח קווי מים מסוימים. מי שעוקב אחר המצב לאורך שנים ורואה את הכרסום בשטחנו, מי שעיניו בראשו ומי שמשאביה האסטרטגיים של מדינת ישראל יקרים לליבו – צריך להיות מודאג מאוד. מדינת ישראל וראשיה החליטו, למרבה הצער, שלא להחליט. גניבות הקרקעות כמעט אינן זוכות להתייחסות, לאכיפה ולטיפול ראויים, גניבות המים מתוקנות נקודתית ואינן גוררות בעקבותיהן אכיפה נוקשה. כך, למעשה, ישראל מאבדת מדי יום את ריבונותה בשטחי C החשובים כל כך. בלי "תהליך מדיני", בלי "ויתורים כואבים", בלי "מחיר השלום". הפה מחזק את שטחי יו"ש ומכריז על חשיבותם והידיים מאבדות את הריבונות בשטחינו. שטחי C מהווים 60 אחוזים משטחי יהודה ושומרון. בשטחי C חיים כ‑450,000 יהודים ורק 180,000 ערבים. אי החלת ריבונות ישראלית, או למצער אי אכיפה, זו החלטה להפקרת השטח, לאיבוד ריבונות ולהחלת ריבונות זרה. על מדינת ישראל לקבל החלטה היום. אם שטחי C ובתוכם הקרקעות של מדינת ישראל הם באמת נכסים אסטרטגיים חשובים לביטחונה, לביסוסה במרחב הגיאופוליטי באזור, לשמירת גבולותיה – עליה להתנהג בהתאם: לאכוף את האיסור לבנות בשטחי C באין מפריע, להרוס את המבנים הבלתי חוקיים, להראות מי שולט בשטח ולמי שייכים שטחי C. ומוטב מאוחר מאשר לעולם לא. הכותב הוא ראש מועצת הר חברון