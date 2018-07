יעקב שוואקי בקליפ חדש: YOUR TIME יעקב שוואקי בקליפ בינלאומי חדש ומלא עוצמה "YOUR TIME". בהפקת הבמאי אהרון אוריאן, למילים שכתב ישראל בסר, עורך מגזין משפחה בארה"ב קוביס ,

צילום: לירון מולדובן "אף פעם לא הייתי חסידי, אני ספרדי. פשוט הורדתי את הגרטל". יעקב שוואקי יעקב שוואקי מספר על ההשראה: "הילד שלי, חזר מבית הספר והראה לי את תוצאות המבחן שלו. ראיתי מיד שזה מתחת לממוצע. עם דמעות בעיניים ותחושת אכזבה, הוא אמר לי: "אבא, עשיתי כמיטב יכולתי... ילדים אחרים, בלי שום מאמץ, מקבלים ציונים הרבה יותר טובים..." הסתכלתי עליו בגאווה ושאלתי: "מי נותן לקב"ה יותר נחת? מי שלא משקיע ומקבל ציונים טובים או, מי שמשקיע ומתאמץ ובכל זאת לא מקבל ציונים טובים?!" באותו הרגע, חשבתי על כל הילדים בעולם שמרגי​​שים ככה, וכך נולד השיר: "YOUR TIME" יש כל כך הרבה אנשים בעולם שנאבקים ומתאמצים ולא רואים את התוצאות שהם רוצים. זה בדיוק מה שהקב"ה מצפה מאיתנו. לנסות את הטוב ביותר שאנחנו יכולים ולהשאיר לו את התוצאות. אני מקווה שהקליפ הזה יעורר השראה לאלו שעדיין נאבקים כדי להצליח. הם הסיפור האמיתי! כי כל עוד אתה כאן ומנסה – זה הזמן שלך!"



