העקרבים השתחלו למדור המוזיקה שלנו! טוקסידוס - להקה יהודית ישראלית מבצעת גרסת כיסוי לשיר החתונה "בואי בשלום". מביני דבר יזהו את "maybe i maybe you" של הסקורפיונס קוביס ,

צילום: יח"צ הטוקסידוס מפרגנימוס לסקרופיונס לאחר שהתעלמו מאיומי ה-BDS והופיעו עטופים בדגל ישראל - קאבר מחווה ללהקת הסקורפיונס. בשבוע שעבר להקת הרוק הגרמנית הסקורפיונס הופיעה בישראל. להופעה המוצלחת קדמו לא מעט איומים מארגונים אנטי ישראלים, דבר שלא מנע מסולן הלהקה להתעטף בדגל ישראל במהלך המופע.

כעת מגיעה זמן התשלום והפרגון: להקת טוקסידוס - להקה יהודית ישראלית, מוציאה קאבר מחודש לשיר 'maybe i maybe you' של הלהקה. השיר המחודש שנקרא 'בואי בשלום' מלווה בקליפ, שרובו מורכב מתיעודים מחתונות בהילוך איטי, ומציג איך כל רגע ורגע בחתונה, גם הליצני ביותר - טעון ברגש ושמחה אין סופיים.