גל גדות בתפקיד חדש

על פי דיווח בכתב העת "וראייטי", השחקנית גל גדות עומדת להפיק ולככב בסדרה המבוססת על חייה של השחקנית-מדענית היהודייה הדי לאמאר.

הסדרה אמורה להיות מופקת ע"י ערוץ Showtime.

לאמאר נולדה באוסטריה והפכה לכוכבת הוליוודית. היא הופיעה בסרטים הנחשבים קלאסיים, כמו "שמשון ודלילה", Boom Town ו- Come Live With Me.

לאמאר היתה גם מדענית וממציאה מצליחה. היא נחשבת לזו שהמציאה אות אלקטרונית אשר מדלגת בין תדרים, כדי לסייע לבעלות הברית בהנחיית טילי טורפדו מונחי-רדיו, אל מול ניסיונות שיבוש של האויב. הטכנולוגיה הזו נכנסה לשימוש חיל הים האמריקני רק בשנות ה-60 אך היא נחשבת לזו שהובילה לפיתוח הבלוטות' והווייפיי.

כזכור, הסרט "וונדרוומן" בכיכובה של גדות הכניס יותר מ -820 מיליון דולר ברחבי העולם. כעת היא עסוקה בצילומי סרט ההמשך.