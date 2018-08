טיסה עם ילדים, באיזו חברה כדאי? פורטל משפחות פופולרי דירג 20 חברות תעופה מובילות בעולם ובחן כיצד הן עוזרות להורים ולילדיהם לצלוח את הטיסה בקלות המירבית. עדו בן פורת ,

צילום: ISTOCK אילוסטרציה תקופת הקיץ והחופש הגדול הם ללא ספק מהעונות העמוסות ביותר בנמלי תעופה ברחבי עולם, שכן משפחות רבות בוחרות לטוס לחופשה בחו"ל. Play Like Mum, פורטל משפחות פופולרי באירופה, דירג 20 חברות תעופה מובילות בעולם ובחן כיצד הן עוזרות להורים ולילדיהם לצלוח את הטיסה בקלות המירבית. במסגרת הדירוג, נבדקו חברות התעופה על פי מדדים מיוחדים, כגון: הושבת בני המשפחה ביחד - ללא תוספת תשלום, מבחר הארוחות והפעילויות שמוצעות לילדים במהלך הטיסה, שירות השכרת עגלות, העדפה בעליה למטוס וכדומה. המבחן מצא כי חברות התעופה ''בריטיש איירווייס'' ו''אמירטס'' מצטיינות בכל אחד מהמדדים ועל כן זיכה את שתיהן בתואר "חברת התעופה הידידותית ביותר עבור משפחות".

