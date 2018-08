נפטרה הזמרת אריתה פרנקלין

אריתה פרנקלין, הזמרת שנודעה כ"מלכת מוזיקת הנשמה" נפטרה היום (חמישי) בגיל 76 לאחר מחלה.

פרנקלין נפטרה בביתה, בעיר דטרויט שבמדינת מישיגן.

"באחד הרגעים החשוכים ביותר בחיינו, אנו לא מצליחים למצוא את המילים המתאימות כדי להביע את הכאב שבלבבנו", מסרו בני משפחתה של פרנקלין לסוכנות AP. "איבדנו את האמא והבסיס של משפחתנו. האהבה שלה לילדיה, נכדיה, אחייניותיה, אחייניה ובני הדוד שלה לא ידעה גבולות".

היא נולדה בממפיס, טנסי, אך גדלה בדטרויט. אביה היה כומר בפטיסטי, והיא החלה לשיר בכנסיה כשהיתה ילדה. היא שרה בסגנונות הנשמה (soul), רית'ם אנד בלוז, ג'ז, בלוז וגוספל. בין השירים הידועים ביותר שלה היו "I Say a Little Prayer" "Respect" ו-"Chain of Fools". בנוסף, ניגנה בפנסתר וכתבה שירים בעצמה.

פרנקלין התמודדה עם בעיות בריאותיות שמנעו ממנה להופיע בחודשים האחרונים. בחודש מרץ האחרון ביטלה שתי הופעות מתוכננות בשל מה שמנהליה כינו "הוראות רופאים". בהמשך ביטלה עוד הופעות בבוסטון ובטורונטו, שוב בגלל שהרופאים ציוו עליה מנוחה.

באחת מהופעותיה האחרונות, בחודש יוני, 2017, סיימה הופעה בעיר הבית שלה, דטרויט, במילים – "שהאל יברך אתכם וישמור אתכם. הזכירו אותי בתפילותיכם".