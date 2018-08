אריתה פרנקלין היוותה השראה להלכה? על תרומתם של יהודים לקריירה של מלכת מוזיקת הנשמה אין מחלוקת. האם גם היא תרמה לדיוני הלכה ביהדות? גיא כהן ,

צילום: רויטרס אריתה פרנקלין בהשבעת הנשיא אובמה הזמרת האפרו-אמריקנית המהוללת אריתה פרנקלין הלכה לעולמה אתמול (חמישי) בגיל 76. הסגנונות המוזיקליים שבהם שרה משויכים היסטורית בעיקר לבניו ובנותיו של הגזע השחור – הבלוז, הגוספל, הרית'ם אנד בלוז, הג'אז, כמו גם הרוק-אנד-רול – כל הסגנונות המוזיקליים הללו פותחו במקור ע"י שחורים בארה"ב, ושורשיהם במנגינות נוגות שהביאו עמם כעבדים ממערב אפריקה. ואולם, גם ליהודים חלק ניכר בקריירה של פרנקלין. החלטתה להקליט גירסה משלה ("גירסת כיסוי") לשיר "Respect" של אוטיס רדינג היתה בעצם הברקה של המפיק היהודי ג'רי וקסלר. וקסלר, שליווה גם את הקריירה של ריי צ'רלס, כונה "המלך היהודי של המוזיקה השחורה". וקסלר גם חיבר בין פרנקלין למלחינים יהודיים אמריקניים, כולל ברט בכרך, שאת שירו "I Say a Little Prayer" ביצעה בגרסת כיסוי ב-1968. השיר הפך לאחד מלהיטיה הגדולים. ב-1967, וקסלר המציא את שם השיר "You Make Me Feel Like a Natural Woman" ("אתה גורם לי להרגיש כמו אישה טבעית") ואז רתם שני כותבים ומלחינים יהודיים – קרלו קינג וגרי גופן – ליצור שיר רק בהסתמך על השם. התוצאה היתה עוד להיט גדול. הלהיט "Spanish Harlem" של פרנקלין נכתב ע"י שלושה יהודים: ג'רי ליבר, מייק סטולר ופיל ספקטור. ומתברר שלפרנקלין הייתה גם תרומה זעירה משלה לעולם דיוני ההלכה. הרב מיכאל ג'יי ברוידה, פרופסור למשפטים ולשעבר חבר ב"בית הדין של אמריקה" האורתודוקסי, כתב ב-2011 ספר על יחסי הורים ילדים. הוא הסביר בספר ששאב השראה מהשיר "Respect", שפירושו כבוד. "לצערי", הוסיף, "זהו גם הציטוט הראשון מאריתה פרנקלין בעבודתי, ולמיטב הבנתי, בעבודות אחרות אודות החוק היהודי".