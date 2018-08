פרו-ישראלית מונתה לתפקיד בכיר בארה"ב הנשיא טראמפ בחר בסמנתה רביץ, הנחשבת ימנית ופרו-ישראלית כסגנית יו"ר המטה לייעוץ מודיעיני. גיא כהן ,

רויטרס הבית הלבן נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בחר בד"ר סמנתה רביץ - יהודיה אשר נחשבת ימנית ופרו-ישראלית - כסגנית יו"ר המטה לייעוץ מודיעיני. המטה מסייע לממשל לעצב את מדיניותו בנושאי מודיעין. סוכנות הידיעות JTA דיווחה כי "רביץ מוכרת מאוד בקהיליית הביטחון הלאומי הפרו-ישראלית". בעבר היא שימשה בתפקיד סגנית היועץ לביטחון לאומי לדיק צ'ייני, מי שהיה סגן הנשיא בממשל ג'ורג' בוש הבן. היא משמשת יועצת בכירה לקבוצת המחקר Foundation for Defense of Democracies, אשר נחשבת רבת השפעה ופרו-ישראלית. בנוסף, היא מכהנת כיועצת בכירה לקבוצת צ'רטוף, אשר נוסדה ע"י מייקל צ'רטוף – מי שהיה המזכיר לביטחון מולדת בממשל בוש הבן. רביץ עבדה בעבר עם גוף מוכר נוסף, ה-Washington Institute for Near East Policy, אשר נחשב מקורב לשדולה הפרו-ישראלית AIPAC. פעילות נוספת שלה היתה גיוס כספים עבור הבונדס.