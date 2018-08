טריקים שלא תאמינו שקיימים בגוגל לשחק פקמן בגוגל? להפוך את המסך? ריכזנו עבורכם את כל מה שמסתתר מאחורי המראה התמים של מנוע החיפוש הפופולארי מתנאל ראט ,

צילום: iStock גוגל- הרבה יותר מסתם מנוע חיפוש כולנו מכירים את גוגל. הוא מאפשר לנו לחפש במהירות כל מה שאנחנו רוצים, ופותר לנו (כמעט) את כל הבעיות שלנו. אבל, לא הרבה יודעים שיש עוד המון טריקים קטנים שניתן לעשות דרך החיפוש בגוגל חוץ מלחפש את השם שלכם באינטרנט. ריכזנו עבורכם את מיטב הסודות של מנוע החיפוש הכי פופולארי בעולם:



1. להפוך את המסך- אם תכתבו לגוגל בשורת החיפוש- Do a barrel roll (בתרגום חופשי- תעשה גלגול חבית) תראו לפתע את המסך מסתובב לכם במהירות מול העיניים. באופן דומה, אם תחפשו בגוגל את המילה askew - המסך, ותוצאות החיפוש ייטו הצידה.



2. לשנות את כוח הכבידה- נכון תמיד רציתם לראות איך גוגל תראה ללא כוח הכבידה?

כנסו לגוגל (מדף אינטרנט חדש) ותכתבו בשורת החיפוש google gravity או google sphere ותלחצו על כפתור "יותר מזל משכל". העמוד של גוגל ירחף לכם מול העיניים ותוכלו להבין בדיוק מה היה קורה לגוגל ללא כוח הכבידה.



3. משחקים- זה החלק הכי מושקע בגוגל (אולי חוץ מהמנוע חיפוש).

כולם מכירים כבר את משחק הדינוזאור כאשר אין קליטה (אם לא- תלחצו על מקש הרווח בchrome כאשר אין קליטה ותודו לנו אחר כך), אבל ידעתם שאפשר גם לשחק פק-מן בגוגל? פשוט תחפשו בגוגל pacman ותוכלו להתחיל לשחק!



ואם אתם רוצים להיות עוד יותר נוסטלגיים- תוכלו לבקש מגוגל לשחק אתכם איקס עיגול על ידי כתיבה בשורת החיפוש- tic tac toe, שימו לב שאפשר בצד להחליטעל רמת קושי של קל, בינוני ובלתי אפשרי.



חלליות בחיפוש התמונות- משחק נוסף מסתתר בגוגל אבל הפעם בגוגל תמונות.

חפשו בשורת החיפוש Atari breakout ותעברו לחיפוש תמונות. מבין התמונות יופיעו לפניכם שורות של לבנים אותם תוכלו להרוס עם הכדור הקטן והחללית שלכם. ומשחק אחרון וממכר- כאשר תחפשו zerg rush, יתחילו לרדת אליכם עיגולים קטנים מראש הדף ותצטרכו ללחוץ עליהם ולמחוץ אותם לפני שהם יגמרו אתכם. צילום: iStock פק-מן, עכשיו גם בגוגל!

4. להחזיר את גוגל בזמן ולשנות את הלוגו- אם תרצו לראות איך גוגל נראה בתחילת הדרך כל שצריך לעשות הוא לחפש google in 1998 ומיד תחזרו לעיצוב המקורי של גוגל.

בנוסף, אם תרצו לשגע את הלוגו של גוגל חפשו webdriver torso ותראו איך הלוגו בצד מתחיל להחליף צבעים במהירות.



5. להחליט החלטות חשובות- מכירים את זה שאתם בהתלבטות קשה וחייבים להטיל מטבע בשביל להחליט מה לעשות?

מהיום כבר לא צריך להסתובב עם מטבע בכיס- פשוט כתבו לגוגל flip a coin והוא יחליט בשבילכם אם עץ או פאלי (רק באנגלית.. אז תהיו מוכנים). באותו אופן תוכלו לבקש מגוגל גם להטיל עבורכם קוביה על ידי -roll a die. צילום: iStock הטלת מטבע? תנו לגוגל להחליט בשבילכם

6. שונות- אם עדיין יש לכם כוח- אפשר להשתמש בגוגל גם בתור מחשבון. פשוט תחפשו בגוגל את התרגיל שתרצו לפתור (לדוגמא 28*35) ותקבלו את התשובה בתוך מחשבון מדעי.

ואם אתם צריכים- ניתן להמיר משקלים לדולרים בחיפוש dollar to shekel, או לבדוק איך אומרים מספר מסוים באנגלית על ידי חיפוש המספר ולאחריו שווה English (כך- 1233=English) בשביל שגוגל יכתוב לכם איך לומר את המספר באנגלית צחה. יש לכם טריקים נוספים שלא הכרנו? מוזמנים לכתוב לנו בתגובות!



