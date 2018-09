התכנית הזדונית של הרשות הפלסטינית הרשות והאיחוד האירופי השתלטו על מאות דונמים של אדמות מדינה בגוש עציון במסווה של פעילות חקלאית. ''מהלך אסטרטגי רחב ומסוכן מאוד". ערוץ 7 ,

צילום: רגבים המנהל האזרחי עוצם עיניים הרשות הפלשתינית פועלת כבר מספר שנים להשתלט באופן בלתי חוקי על אזורים אסטרטגיים ביו"ש בעזרת מימון אירופי נדיב, אלא שהפעם נרשמה עליית מדרגה כמעט חסרת תקדים. אדמות מדינה בלב גוש עציון הנמצאות בתוך שטח היישוב נווה דניאל – נחרשו, גודרו וניטעו במאות עצים במהלך החודשים האחרונים. השלט גדול המימדים המתנוסס בכניסה לשטח הפלוש, הממוקם בין נווה דניאל לכפר נחלין, אינו מתיר מקום לספק: מדובר בחלק מ'תכנית שורשים' - פרויקט להשתלטות חקלאית מצד הרשות הפלשתינית על שטחי C, המתבצע במימון האיחוד האירופי. תכנית שורשים שואפת להשתלט על עשרות אלפי דונמים באיזורים אסטרטגיים בשטחי C, בעזרת עיבודים חקלאיים, תוך הצהרה פלשתינית כי מדובר במהלך מדיני לחלוטין. כזכור, בעקבות הצהרת הנשיא טראמפ לפני מספר חודשים על הכרה אמריקנית בירושלים כבירתה של מדינת ישראל, הכריזו בארגון UAWC "איגוד ועדות העבודה החקלאיות" הנחשב למקבילה הפלשתינית של קק"ל, ומשמש כזרוע הביצוע בפועל של פעילות ההשתלטות, כי יגבירו את פעילותם וייטעו עצים באלפי דונמים באזורים הנמצאים בשליטה ישראלית מלאה. תנועת רגבים שלחה בחודשים האחרונים מספר פניות בנידון למנהל האזרחי שמתפקידו לשמור על אדמות המדינה, בדרישה כי יפעלו בטרם יתבססו הפולשים בשטח. לאחר שבמנהל האזרחי הגיבו בלקוניות ולא פעלו לסילוק הפלישה, עתרה רגבים לבג"ץ. האיחוד האירופי צורף אף הוא כמשיב פורמלי לעתירה. צילום: רגבים רמיסה גסה של החוק "המשיבים מתנערים הלכה למעשה מחובתם לאכוף את החוק, אינם מבצעים פעולות אכיפה ולא כל שכן שאינם נוקטים בפעולות אכיפה אפקטיביות כנגד עברייני הבנייה במקום", מציין עו"ד אבי סגל בכתב העתירה המתאר את השתלשלות חוסר המעש בתחום האכיפה כמו גם בהיבט הדיפלומטי. "גם המשיב 1 (ראש הממשלה נתניהו המשמש כשר החוץ) מתנער מחובתו לייצג את מדינת ישראל ומטרותיה כנדרש מול ארגון האיחוד האירופי ועמותות זרות, המפרות בגלוי וביודעין את החוק החל בתוך שטחי C הנמצאים בשליטה ישראלית מלאה". "תכנית שורשים היא מהלך אסטרטגי רחב ומסוכן מאוד, במסגרתו סללה הרשות הפלשתינית בעזרת הרבה מאוד כסף אירופי, מאות קילומטרים של דרכים וכבישים והכשירה אלפי דונמים לחקלאות באופן בלתי חוקי – במטרה לטעון עליהם לבעלות", אומר ישי חמו, רכז הפעילות של תנועת רגבים ביהודה ושומרון. "נכון להיום, המנהל האזרחי עוצם עיניים ומתייחס לכל תא שטח באופן נקודתי, אך ממשלת ישראל חייבת להישיר מבט מול התמונה המלאה ולמנוע את המשך הקטסטרופה הזו". ראש מועצת גוש עציון, שלמה נאמן, אמר כי "זו לא הפעם הראשונה שאנו נתקלים בפעולות של תכנית 'שורשים' של הרש"פ אשר ממומנת בידי האיחוד האירופאי. העתירה של תנועת רגבים, נועדה לעקור מהשורש את הפעילות של התכנית הזדונית של הרשות הפלסטינית, שכל מטרתה לנשל את עם ישראל מאדמתו תוך צפצוף ורמיסה גסה של החוק. ''לצערנו הרב המדינה לא מצליחה לטפל במתקפות אלו נגד אדמתה היום והתוצאה תהיה שמחר נמצא את עצמנו מוקפים בישובים ערבים דה פקטו שיחנקו את הישובים הישראלים - הגיע הזמן לשים לזה סוף", הוסיף.