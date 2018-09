דרישה פלסטינית: שלמו מסים על שטח C הפלסטינים דורשים שמדינת ישראל תעביר לידי הרשות סכום של כ-360 מיליון דולרים שהתקבלו מעסקים ישראליים מעבר לקו הירוק. ערוץ 7 ,

צילום: רויטרס דרישות חדשות. אבו מאזן הרשות הפלסטינית דורשת שישראל תשלם 360 מיליון דולרים בכספי מיסים של כ-2,000 בתי עסק ישראליים אשר פועלים ביהודה ושומרון משנת 2000, כך פרסם ערוץ החדשות הבינלאומי i24NEWS. בנוסף, דורשים הפלסטינים שישראל תעביר מידי חודש 1.7 מיליון דולרים מכספי המיסים של עסקים ישראליים ותדווח עליהם מידי שלושה חודשים. על פי הדיווח, את הדרישה יציגו בכירים פלסטינים בכנס המדינות התורמות לפלסטינים שייערך היום (חמישי) בשולי עצרת האו"ם. "חברות ישראליות מרוויחות מפעילות מסחרית באזור C מבלי לשלם מיסים לפלסטין", נכתב במסמך. הרשות הפלסטינית טוענת כי "פרוטוקול פריז", הנספח הכלכלי להסכמי אוסלו 1994, מחייב את ישראל להטיל מיסים על חברות בשטחי C ולהעבירם לפלסטינים. על פי הדו"ח אשר יציגו הפלסטינים, הרשות מפסידה 360 מיליון דולרים בשנה מכיוון שישראל מפרה לטענתם את פרוטוקול פריז. במשרד החוץ, משרד האוצר ורשות המיסים סירבו להגיב לדברים.