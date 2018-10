משטר טרור של פמיניזם רדיקלי עו"ד טלי גוטליב במתקפה על קמפיין "Me Too", ''נמאס לי לשמוע כמה הנשים מוחלשות וכמה הגברים אלימים''. אלירן אהרון ,

צילום: אלירן אהרון טלי גוטליב



עו"ד טלי גוטליב תוקפת את קמפיין "Me Too" על רקע פרשת מינוי השופט ברט קוואנו בארצות הברית שמתעכב בעקבות תלונות של נשים הטוענות כי קוואנו פגע בהן לפני עשרות שנים. ''נמאס לי לשמוע כמה הנשים הן מוחלשות וקורבנות, נמאס לי לשמוע שכל הגברים הם נוראים, אלימים וסוטים בפוטנציאל'', אומרת גוטליב. היא פונה במסר לנשים, ''משטר טרור של הפמיניזם הרדיקלי מכתיב לכן איך לחיות, אל תחשבו שזה שאתן קורבנות יפתח לכן דלתות''.