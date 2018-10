החל ממחר אל על משדרגת: אין יותר ''UP'' אל על שנפרדת מ-UP השיקה מודל חדש לרכישת כרטיסים לכלל יעדי אירופה, המאפשר לנוסע לבחור את החבילה שמתאימה לצרכיו. עדו בן פורת ,

יחצ up של אל על מותג הלואו-קוסט "UP" מבית חברת התעופה אל על ייסגר מחר (שני) לאחר למעלה מארבע שנות פעילות שבמהלכן המריאו מטוסי החברה ללרנקה, בודפשט, קייב, ברלין ופראג. במקום UP, אל על השיקה מודל חדש לרכישת כרטיסים במחלקת תיירים לכלל יעדי אירופה המאפשר לנוסע לטוס במחיר משתלם, לבחור את חבילת הטיסה שמתאימה לצרכיו ולשלם בהתאם. במסיבת עיתונאים שנערכה בינואר האחרון הציג מנכ''ל אל על דאז, דוד מימון, מודל חדש לטיסות לכלל יעדי אירופה המתבסס על שלוש משפחות מחיר שונות – Classic, Flex , Lite. המודל החדש כולל גם את חמשת יעדי UP. המודל יאפשר לתת מענה להעדפות הצרכנים המורכבות ממגוון רחב של שיקולים. במסגרת המודל יוכל כל לקוח לבחור איך לטוס אל על ביעדי אירופה ולרכוש את המוצר הנוח והמשתלם ביותר עבורו, בהתאם להעדפתו. לנוסעים מוצעים שלושה סוגי כרטיסים ברמות מחיר שונות: כרטיס Lite - הכרטיס הבסיסי הכולל תיק יד, ארוחה ושתיה. בנוסף ניתן יהיה לבחור לשלם בגין שירותים נוספים כגון שליחת מזוודה לבטן המטוס והושבה.

כרטיס Classic - כרטיס הכולל תיק יד, הושבה מראש, ארוחה, שתיה ושליחת מזוודה לבטן המטוס ובנוסף כולל אפשרות לשינוי וביטול בתוספת תשלום.

כרטיס Flex - כרטיס בעל גמישות מרבית על כל מחלקות הרישום במחלקת תיירים (לא רק הגבוהות). הכרטיס כולל מגוון רחב של שירותים: 2 תיקי יד, אפשרות מורחבת להושבה, ארוחה ושתיה, שליחת מזוודה לבטן המטוס ושירותים נוספים שיוצגו בעתיד.