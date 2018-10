טוען....





שר החינוך ויו"ר הבית היהודי, נפתלי בנט, פתח בצהריים (שני) את ישיבת הסיעה בקריאה להימנע מהקדמת הבחירות לכנסת ה-21.

"בימים האחרונים מתגברים הדיבורים על הקדמת הבחירות", פתח בנט, "מבחינתנו, לבחירות יש מועד אחד בלבד - נובמבר 2019. בחירות צריכות להתקיים במועדן".

"הממשלה היא טובה", קבע בנט, "חוק הגיוס פתיר מאוד, נושא הגיור הוא פתיר מאוד, והניסיונות לייצר סביבם משבר הם פייק מיסודם. הגיע הזמן להגיד את זה - ליברמן והחרדים יכולים ויודעים להגיע לפתרון. אם זו תהיה הכוונה, זה יקרה".

בהמשך התייחס בנט למצב בדרום ואמר, "למעלה מחצי שנה שחיילינו ניצבים מול חוצפה הולכת וגוברת של מחבלי חמאס בגבול עזה. כבר לפני כחצי שנה, עם תחילת האירועים, אמרתי בצורה ברורה: אם יש מחבל שמשגר בלון נפץ או טרור לעבר מדינת ישראל צריך לירות בו. כל ניסיונות ההכלה רק אפשרו, כפי שאמרתי אז, שמי שלא יירה על משגר אחד יקבל 100. אז לא קיבלנו 100, קיבלנו אלפים".

לדבריו, "מחבלי חמאס מרשים לעצמם להיכנס לתוך שטח מדינת ישראל באופן יומיומי, לפרק חלקים מהגדר, להשאיר מטענים, לתקוע דגלים, לשרוף עמדות שלנו ולהשליך מטעני נפץ כלפי חיילינו. עפיפוני תבערה הם כבר חלק מהנוף בשמי הדרום".

"רבותיי, זו סכנת חיים. המדיניות כרגע היא למעשה הלוך ושוב. חתול ועכבר. פינג פונג. You name it. לכן, אני רוצה לומר בצורה ברורה: הגיע הזמן לשינוי כיוון. במקום לפתוח ולצמצם כל היום את מרחב הדיג מ-3 ל-6 מיילים, צריך לפגוע במחבלים. במקום להכניס ולהוציא מהרצועה דלקים, צריך למנוע ממחבלים לחדור לישראל. לקבוע כלל ברור: מחבל שחודר - לא חוזר", קרא בנט.

"הגיע הזמן לעבור לאגרוף ברזל, למדיניות ימין אמיתית. ככה פשוט, ככה עוצמתי", חתם בנט את דבריו.