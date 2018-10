צה''ל תקף עמדת חמאס בעזה

כלי טיס של צה"ל ירה אחר הצהריים (שני) לעבר עמדה של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה.

התקיפה בוצעה לאחר ששני מחבלים התקרבו לגדר המערכת בדרום הרצועה והניחו מטען סמוך לגדר. המטען התפוצץ בשטח הרצועה ונגרם נזק לגדר. אין נפגעים בקרב כוחותינו.

הקבינט המדיני-ביטחוני שהתכנס אתמול לדיון בן ארבע שעות, החליט לתת סיכוי נוסף להסכם רגיעה מול חמאס. שרי הקבינט החליטו להמתין עד סוף השבוע למגעים להסדרה שמתקיימים בתיווך מצרים ושליח האו"ם למזרח התיכון ניקולאי מלאדנוב.

מוקדם יותר התייחס שר החינוך נפתלי בנט למצב בדרום, ואמר בישיבת הסיעה של הבית היהודי כי "מחבלי חמאס מרשים לעצמם להיכנס לתוך שטח מדינת ישראל באופן יומיומי, לפרק חלקים מהגדר, להשאיר מטענים, לתקוע דגלים, לשרוף עמדות שלנו ולהשליך מטעני נפץ כלפי חיילינו. עפיפוני תבערה הם כבר חלק מהנוף בשמי הדרום".

''רבותיי, זו סכנת חיים. המדיניות כרגע היא למעשה הלוך ושוב. חתול ועכבר. פינג פונג. You name it. לכן, אני רוצה לומר בצורה ברורה: הגיע הזמן לשינוי כיוון. במקום לפתוח ולצמצם כל היום את מרחב הדיג מ-3 ל-6 מיילים, צריך לפגוע במחבלים. במקום להכניס ולהוציא מהרצועה דלקים, צריך למנוע ממחבלים לחדור לישראל. לקבוע כלל ברור: מחבל שחודר - לא חוזר", קרא בנט.

"הגיע הזמן לעבור לאגרוף ברזל, למדיניות ימין אמיתית. ככה פשוט, ככה עוצמתי", חתם בנט את דבריו.