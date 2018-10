חידושים טכנולוגיים בהשתלת שיניים

תפקידן של השיניים בחיי היום יום הנו כל כך משמעותי עד שחסרונן לא רק מורגש, אלא גם עשוי לפגוע בתחושת הביטחון והדימוי העצמי. אולם למרבה השמחה, כיום ישנם חידושים טכנולוגיים שונים בתחום רפואת השיניים אשר מונעים את תחושת אי הנוחות וזוכים לפופולריות גדולה. אחד מהם הוא השתלת שיניים.

מהי השתלת שיניים?

השתלת שיניים זהו תהליך בו מקבעים לעצם הלסת שתל דנטלי. השתל מהווה תחליף לשורש השן והנו מיוצר מהתקן דמוי בורג. על ההתקן המתכתי בונים למעשה את מבנה השן והכתר והם מהווים תחליף לכותרת השן. מטרתן של השתלות שיניים היא להקנות תחושה כמה שיותר טבעית ולספק תחלופה לשן האבודה מהבחינה הפונקציונלית והאסתטית. הליך ההשתלה מתבצע במרפאה תחת הרדמה מקומית.

חידושים טכנולוגיים בשיטות להשתלת שיניים

כמו בכל תחום, גם ענף רפואת השיניים נהנה מטכנולוגיות מתקדמות ומחידושים לאורך השנים. כיום ישנן שיטות שונות המשווקות כפתרון קסמים לצד שיטות מקצועיות המציעות שינוי אמיתי. אחד הדברים עליהם חשוב להתעכב הוא כל הנושא של היעדר ידע מצד המטופלים. בתחום הרפואה ורפואת השיניים בפרט יש להסתמך על אנשי מקצוע אשר יספקו לנו פתרונות מתקדמים ואף ישתמשו בחומרי גלם חדשניים. לכן יש לבחור במרפאת שיניים מקצועית המנוהלת על ידי רופא שיודע לברור את המידע, לבצע סלקציה בין גימיקים לבין מחקרים מוכחים מדעית ולבחור עבורכם את הטיפול המקצועי והמתאים ביותר לבעיה עמה הנכם מתמודדים.

רגע לפני שקובעים תור, דברים שחשוב לדעת

ישנן שיטות שונות לביצוע השתלת שיניים, ביניהן שמות מוכרים כמו ALL ON 4, ALL ON 6 השתלת שיניים ממוחשבת, השתלת שיניים ביום אחד ועוד. רגע לפני שבוחרים בשיטה זו או אחרת חשוב לדעת שלא לכל אחד מתאימה כל שיטה טיפולית. ישנם קריטריונים בהם נדרש לעמוד על מנת להתחיל טיפול מסוים ולכן על הרופא המטפל לבחון את המקרה הפרטי שלכם באופן אישי, לבדוק את ההיסטוריה הרפואית, לערוך בדיקה כוללת של מצב השיניים ובשקיפות מלאה להמליץ על הטיפול הרצוי.

דיוק ומקצועיות – הסוד להצלחה

בטיפול השתלת שיניים חייבת להיות מידה רבה של מקצועיות ודיוק מטעם הרופא המטפל, שכן הטיפול אינו כולל רק את השתלת השתל אלא גם את תקופת השיקום. על השתל להשתלב באופן אורגני וכמה שיותר טבעי בחלל הפה על מנת לשפר את איכות חייהם של המטופלים. לכן הרופא צריך להסתכל על התמונה הרחבה בעת מתן הטיפול ולקחת בחשבון סוגיות כמו אורך השתל, רוחבו, זווית ההחדרה והמיקום כדי שיוכל לספק למטופלים את הטיפול הכי מיטבי.

מרפאת שיניים מובילה בתחומה – השלב הראשון בדרך להצלחת הטיפול

מרפאת שיניים ד"ר ג'רי כהן מורכבת מצוות רחב של רופאי שיניים מקצועיים בתחומים שונים כך שיכולה לספק מענה נרחב למטופלים בבעיות שיניים פשוטות ומורכבות כאחד. במרפאה ישנם מומחים להשתלות שיניים ולהם ניסיון רב בתחום ומושם בה דגש רב על שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ופורצות דרך. ריכוז הטיפולים השונים תחת קורת גג אחת לצד שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ביותר מתחום רפואת השיניים, הם שהופכים את המרפאה של ג'רי כהן לאחת המובילות בישראל.