צפו: קולולם עולמי אלפי משתתפי ובוגרי תכנית "מסע" הגיעו השבוע לגני יהושע בתל אביב ושרו יחד "No Place We'd Rather Be''.

צילום: אקסל אנג׳לס קולולם עולמי עם יהודי התפוצות בגני יהושע



אלפים מיהדות התפוצות התקבצו אמש (שני) בגני יהושע בתל אביב לשירת המונים משותפת, ושרו את השיר: "No Place We'd Rather Be''. באירוע לקחו חלק משתתפי ה-GA 2018, מנכ"לית "מסע" לירן אבישר בן- חורין, יו"ר הסוכנות היהודית יצחק הרצוג, מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, יו"ר "מסע" אילן כהן, מנהיגים יהודים מרחבי העולם, משתתפי ובוגרי תכניות "מסע" ומכובדים נוספים. צילום: ריפליי הפקות צילום לירן אבישר בן חורין, צחי ברוורמן, יצחק הרצוג יו"ר הסוכנות היהודית יצחק הרצוג קרא לצעירים יהודים מהעולם להצטרף לתכנית מסע: "אני מתרגש לציין בתפקידי החדש כיו"ר הסוכנות היהודית את יריית הפתיחה של השנה של 'מסע'. היא אחת מהתכניות האסטרטגיות ביותר של הסוכנות היהודית משום שהיא מושכת אליה ישראלים ויהודים מכל העולם מדי שנה. ''מדי שנה מגיעים לישראל אלפי צעירים יהודים כדי להשתתף בחוויה המרגשת של 'מסע' ומזדמן להם לחיות את ישראל האמיתית, לפגוש את אחיותיהם ואחיהם במולדתם ההיסטורית ולחזק את זהותם היהודית. אני קורא לכל צעיר וצעירה יהודים מרחבי העולם להצטרף לאחת מהתכניות המרתקות של 'מסע'", הוסיף הרצוג. לירן אבישר בן- חורין, מנכ"לית "מסע" אמרה: "אנו גאים לפתוח שנה נוספת עתירה בעשייה למען מדינת ישראל, בפעילות בתחומים מגוונים, עם משתתפים איכותיים וחדורי תחושת שליחות, המגיעים אלינו מרחבי העולם". "אירוע הקולולם הגדול ביותר של יהדות התפוצות, בו לקחו חלק אלפי צעירים ומנהיגים יהודים מכל העולם, היה מרגש ועוצמתי", אמרה בן-חורין, " האירוע יצר מנגינה מרוממת - רוח של תקווה יהודית וישראלית. האירוע נועד להעביר מסר של חיבור, שותפות ואחריות לעתידו של העם היהודי ושל מדינת ישראל".



