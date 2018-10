יוזמה: מחזקים את הקהילה בפיטסבורג

הטבח בבית הכנסת בפיטסבורג בשבת בבוקר מכה ביממה האחרונה גלים ברחבי העולם, ומהווה מוקד ליוזמות של תמיכה ואהדה בבני הקהילה היהודית בעיר.

אחת היוזמות שסחפה רבים בארץ, יצאה מבת שירות לאומי המשרתת בקהילה היהודית בפנסילבניה.

כחלק מהיוזמה נקראים יהודים בארץ וברחבי כל העולם לשלוח תמונות של חיזוק ותמיכה בבני הקהילה שספגה את המכה הנוראה.

"היי שלום, קוראים לי נועה ואני בת שירות בפיטסבורג", נפתחה ההודעה על היוזמה, "בטח שמעתם על מה שקרה בשבת פה, אנשים כאן די מפוחדים אחרי הפיגוע, ורצינו שתעזרו לנו לחזק אותם קצת!

שייראו שבאמת כל עם ישראל ביחד איתם".

"אז מה שצריך זה בסה"כ לשלוח תמונה שלכם עם שלט שכתוב:

We are with you - Pittsburgh

את התמונה שלחו למספר -

+14129445278

(חיילים, ילדים, הורים, הכל ישמח אותנו ויחזק אותנו!)

תודה על השיתוף פעולה!

ורק בשורות טובות !

שתפו את ההודעה שכמה שיותר אנשים מעם ישראל ייראו!"

לחצו כאן כדי להגיע ישירות לוואטסאפ של נועה

ניתן לשלוח תמונות בדוא"ל: media@bat-ami.org