"קיבלנו אלפי הודעות תמיכה"

נעה חבה ואלירז ורהפטיג, שתי בנות שירות מטעם 'בת עמי' ושליחות של תנועת בני עקיבא העולמית בפיטסבורג, פנסילבניה, מספרות על הקמפיין אותו יזמו כדי להביע תמיכה בקהילה המקומית אחרי הטבח המזעזע בבית הכנסת 'עץ החיים'.

השתיים סיפרו כי "אנשים היו מאוד מתוחים, מאוד מפוחדים. זה משהו שלא קרה כאן לפני כן. הרגשנו שהקהילה כאן צריכה את החיזוק מהעם, את התחושה שהם לא לבד. כך נולד הרעיון, להפיץ ברשתות החברתיות את הפניה לכל הקהילות באשר הן, לעודד ולחזק את פיטסבורג. לשלוח לכאן את המסר: אנחנו איתכם".

"ההיענות היתה פשוט מדהימה. עד עכשיו התגובות לא מפסיקות להגיע. אנחנו רוצות לסדר ולערוך את התגובות ביום-יומיים הקרובים ולאחר מכן לפרסם את הסרטון, שכולם ידעו: אנחנו כאן, לא מוותרים, לא נכנעים לטרור", מספרת נעה.

אלירז מוסיפה, "הטלפון הנייד שלי קרס מרוב תגובות. אנחנו רוצות להודות לכל מי שתומך בנו כאן בפיטסבורג ומראה לנו שעם ישראל חי".

על התחושות במהלך התקרית עצמה היא מספרת, "זה היה בשבת בבוקר, הלכנו לתפילה, אנחנו מתפללות במנין אחר בפיטסבורג. פתאום שמענו המון סירנות, ורב בית הכנסת הודיע שהיו יריות באחד מבתי הכנסת, לא יודעים בדיוק היכן. הוא הורה לכולם לא לצאת מבית הכנסת, להתרחק מהחלונות, לנעול את הדלתות. המשכנו בתפילה כרגיל".

"בשבת התלבטו אם לקיים את הסניף של בני עקיבא כרגיל או לבטל לאור הפיגוע ובסוף החליטו לנסות להמשיך את השבת כמה שיותר כרגיל, והגיעו לסניף הרבה יותר ילדים מהמצופה", היא מוסיפה.



כזכור, בעקבות הפיגוע הקשה, יצאו שתי בנות השירות בקמפיין מיוחד. הן הפיצו הודעת ווטסאפ, שזכתה לעשרות אלפי שיתופים, בה ביקשו מיהודי כל העולם לשלוח מסרים תומכים ומחזקים לקהילה. בהודעה שהופצה נכתב, "היי שלום... בטח שמעתם על מה שקרה בשבת פה, אנשים כאן די מפוחדים אחרי הפיגוע, ורצינו שתעזרו לנו לחזק אותם קצת! שייראו שבאמת כל עם ישראל ביחד איתם. אז מה שצריך זה בסה"כ לשלוח תמונה שלכם עם שלט שכתוב: We are with you - Pittsburgh!".



אורית לברן, מנהלת מחלקת שירות לאומי בתפוצות של בת-עמי סיפרה כי "האמונה ש'כולנו אחים' מביאה את בת-עמי לשלוח למעלה ממאה בנות שירות לקהילות יהודיות בכל רחבי העולם. אנחנו גאים מאוד בנעה ואלירז, ובכל בנות השירות של בת-עמי בעולם, ומחזקים את ידיהן".



רועי אביקסיס, מזכ״ל תנועת בני עקיבא העולמית, הוסיף כי "דווקא בימים של דיבורים על התרחקות של החברה הישראלית מיהדות צפון אמריקה חווינו ביממה האחרונה חיבוק אמיץ ומרגש של החברה הישראלית מחד ואת רגשי הכרת הטוב של הקהילה בפיטסבורג מאידך. כי לפני הכל ואחרי הכל - אנחנו אחים".