"תחושת הביטחון שהיתה - אבדה בן רגע"

השבת הקרובה בקהילות היהודיות בפיטסבורג לא תהיה דומה לאף שבת אחרת שקדמה לה.

שבוע אחרי הטבח המזעזע בבית הכנסת הקונסרבטיבי 'עץ חיים' שגבה 11 קורבנות, החשש מפני הבאות מחלחל עמוק לתוך הקהילות עצמן. אף אחד לא חלם שאדם כמו הרוצח רוברט באוורס יזעזע את אמות הסיפים של היהדות האמריקנית, לא רק במדינת פנסילבניה אלא באמריקה כולה. הטבח הקשה שבוצע במהלך תפילת שחרית של שבת הותיר ראשי קהילות יהודיות עם הרבה מאוד סימני שאלה, הן מול חברי הקהילה והן מול הרשויות האמריקניות.

הרב ישראל אולטיין, אחד משליחי חב"ד בפיטסבורג, מספר לנו כי עוצמת המכה גדולה מאוד לכל הקהילות היהודיות במדינה. "הקהילה היהודית בפנסילבניה עברה טראומה קשה. אף אחד לא חלם או העלה בדמיון שזה יקרה כאן, כי מדובר באזור שקט ובאחדות מאוד גדולה בין הקהילות היהודיות, שאותה היה אפשר לראות מיד לאחר הטבח המזעזע". הרב אולטיין מוסיף כי סוגיית האבטחה היא זו שעכשיו מטרידה את היהודים בפנסילבניה. "דיברנו בשנים האחרונות לא מעט על כך שלבתי הכנסת אין שמירה מספקת, וברור שכעת אנחנו דורשים שתהיה אבטחה משודרגת. ברגע שיש איומים מהסוג הזה, חייבים להגביר את האבטחה".

אליסר אדמון, מפקד זק"א בפיטסבורג, מנסה בעצמו להתאושש מהאירוע, אחרי שטיפל בגופות הנרצחים. "בתור ישראלים, לצערנו גדלנו בסיטואציה כזאת, אבל הקהילות כאן מכירות את זה פחות", הוא מסביר. "אני מתאר לעצמי שכל הגורמים יעבדו יחד בכל שבת בשבתות הקרובות כדי לחזק את הביטחון בקהילה", מוסיף אדמון. "המצב ישתנה, אבל אני לא מאמין שהילדים יפסיקו להסתובב חופשיים כמו שעשו עד היום. הקהילה פה מאוד מאוד חזקה. מחזקים אחד את השני ופוקחים עיניים כל הזמן".

כמו באירופה?

שכונת סקוורל שבה התרחש הפיגוע היא מקום מושבם של רוב יהודי פיטסבורג. כ‑40 אלף מהם, מתוף 60 אלף בעיר כולה, מתגוררים בשכונה הזאת, שנחשבת יהודית לכל דבר ועניין ומאגדת יהודים שאינם שומרים מצוות עם חרדים גמורים. יש בה מוסדות יהודיים רבים, והיא מזכירה קצת יישוב במונחים של ישראל. התושבים מספרים שהם ממעטים לנעול את הבתים, נותנים לצעירים להסתובב באופן חופשי גם בשעות החשיכה, ובאופן כללי האלימות שהכירו עד כה כלפי יהודים נבעה דווקא מארגוני ה‑BDS והייתה מילולית בעיקרה.

"תמיד הרגשנו כאן בטוחים, אבל תחושת הביטחון והשקט שהיו לנו אבדו בן רגע", אומר ריס קפלר. קפלר מגיע מדי שבת ל'עץ חיים', אלא שלמזלו דווקא בשבת האחרונה נעדר מהמקום מכיוון שהיה חולה. "לא הייתה אבטחה ומעולם לא התחבאנו או נעלנו את הדלתות בתפילה כי רצינו שכל מי שחפץ להתפלל, שיבוא בשערינו. אולי היינו תמימים. עכשיו נצטרך לשקול באופן רציני שמירה לא רק בכניסה לבית הכנסת הזה אלא לכל בית כנסת אחר כאן", אומר קפלר.

לדבריו, "זה אירוע חסר תקדים בקנה מידה של קהילות יהודיות כאן בארצות הברית. יש כאן עלייה של השיח האנטישמי והיא מורגשת, אבל לא האמנתי שזה יגיע עד לרצח במימדים בלתי נתפסים שהתבצע בבית הכנסת שלנו". קפלר מספר לנו שהשיח בימים האחרונים היה סביב סוגיית האבטחה. "יש כאן אנשים ששוקלים לקנות אקדח להגנה עצמית ומעולם לא דיברו על כך לפני כן. האירוע הזה הוציא את כולנו משלוותנו".

נושא האבטחה יעמוד בראש סדר יומם של ראשי הקהילות היהודיות בעת הקרובה. מוסדות יהודיים בניו יורק, בבוסטון או בוושינגטון לדוגמה, בדרך כלל מאובטחים יותר. בתי כנסת, בחלקם, פחות מאובטחים. גם באירופה ידברו על שאלת הביטחון היהודי במסגרת כנס של מאות ראשי קהילות יהודיות מאירופה, בנושא תחושת הביטחון ההולכת ואובדת בקרב יהודי היבשת, שיתקיים בבריסל. יהדות ארצות הברית מסתכלת בעיניים כלות על האירופים, ומהרהרת האם האירוע בפיטסבורג מלמד על כך שגם תחושת הביטחון האישי שלהם תלך ותידרדר מעכשיו. כלפי חוץ הם משתדלים להפגין חזית של עסקים כרגיל, אבל בפנים החשש הולך וגובר.

השיח האנטישמי בארצות הברית הוא בעיה שנמצאת בשיאה, ואף עולה לסדר היום הציבורי. לפני כמה חודשים פורסם דו"ח של הליגה נגד השמצה שהצביע על עלייה חסרת תקדים באירועים אנטישמיים ב‑2017. מדובר בעלייה של 57 אחוזים בכלל ארצות הברית לעומת שנת 2016. קרול נוריאל, מנכ"לית הליגה נגד השמצה בישראל, אומרת שגם בפנסילבניה הכתובת הייתה על הקיר. "בדו"ח דיברנו על פנסילבניה, שהיא אחד מחמשת הריכוזים היהודיים הגדולים, שם חלה בשנת 2017 עלייה של 43 אחוזים באירועים האנטישמיים – 96 אירועים שרובם עוסקים בוונדליזם ותקיפה. ביום שישי האחרון, בסמיכות מצמררת לאירוע, הוצאנו דו"ח שסימן עלייה מדאיגה ומשמעותית באנטישמיות ברשת בארצות הברית".

נוריאל מאבחנת שאחת הסיבות להתגברות השיח האנטישמי היא בחירות אמצע הקדנציה שעתידות להתקיים בימים הקרובים, וגורמות להקצנה משמעותית בקרב גורמים שמחפשים להרשים את ציבור בוחריהם. "למרבה הצער, בחירות האמצע מהוות קטליזטור להרבה מאוד אנטישמיות. יש גם מועמדים שרצים בבחירות הללו שמקדמים אידיאולוגיה כזאת, כך שהיא לגמרי מרימה ראש בארצות הברית".

הנתונים של הליגה נגד השמצה לא נעלמים מעיני הרשויות הפדרליות בארצות הברית. כבר ברגעים הראשונים הוגדר הטבח כפשע שנאה שמטופל על ידי ה‑FBI, והנשיא טראמפ הזדרז לומר שהרוצח יבוא על עונשו. עם זאת, דווקא טראמפ עצמו מואשם בליבוי היצרים לקראת בחירות האמצע, וחלקים במנהיגות היהודית בפנסילבניה אף קראו לו שלא להגיע לבקר בעיר.

"אנחנו איתכם"

הודעת הווטסאפ שרצה השבוע במאות קבוצות הייתה כזאת: "היי שלום... בטח שמעתם על מה שקרה בשבת פה, אנשים כאן די מפוחדים אחרי הפיגוע, ורצינו שתעזרו לנו לחזק אותם קצת! שיראו שבאמת כל עם ישראל ביחד איתם. אז מה שצריך זה בסך הכול לשלוח תמונה שלכם עם שלט שכתוב: "We are with you – Pittsburgh!".

מי שעומדות מאחורי היוזמה הן נעה חבה ואלירז ורהפטיג, שתי בנות שירות מטעם 'בת עמי' ושליחות של תנועת בני עקיבא העולמית בפיטסבורג, פנסילבניה, שניסו לעודד את רוח הקהילה היהודית. השתיים יזמו קמפיין תמיכה בינלאומי בקהילות בפיטסבורג, שבו נטלו חלק אלפי בני אדם. בקשתן, שזכתה לעשרות אלפי שיתופים, זכתה גם לתשומת לב תקשורתית, והטלפונים של נעה ואלירז קרסו מרוב מפגני התמיכה, התמונות והסרטונים שנשלחו.

"אנשים היו מאוד מתוחים, מאד מפוחדים. מופתעים. זה משהו שלא קרה כאן לפני כן", מסבירה נעה חבה את הרעיון. "הרגשנו שהקהילה כאן צריכה את החיזוק מהעם, את התחושה שאנחנו לא לבד. וכך נולדה היוזמה להפיץ ברשתות החברתיות את הפנייה לכל הקהילות באשר הן, לעודד ולחזק את פיטסבורג. לשלוח לכאן את המסר: אנחנו איתכם. ההיענות הייתה פשוט מדהימה. עד עכשיו התגובות לא מפסיקות להגיע. אנחנו רוצות לסדר ולערוך את התגובות ולאחר מכן לפרסם את הסרטון, שכולם יידעו: אנחנו כאן, לא מוותרים, לא נכנעים לטרור", היא מוסיפה.

אלריז ורהפטיג, שאחראית יחד עם נעה למיזם התמיכה, מספרת על הרגעים הקשים שעברו על השתיים במהלך השבת שעברה. "הלכנו לתפילה במניין אחר בעיר. לפתע שמענו המון סירנות ורב בית הכנסת הודיע שהיו יריות באחד מבתי הכנסת, לא יודעים בדיוק היכן. הוא הורה לכולם לא לצאת מבית הכנסת, להתרחק מהחלונות ולנעול את הדלתות. המשכנו בתפילה כרגיל. בשבת התלבטו אם לקיים את הפעילות בסניף בני עקיבא כרגיל או לבטל בגלל הפיגוע. בסוף החליטו לנסות להמשיך את השבת כמה שיותר כרגיל, והגיעו לסניף הרבה יותר ילדים מהמצופה, כנראה שגם הם היו זקוקים לתמיכה".

היהדות האמריקנית נמצאת בצומת דרכים. שאלת האנטישמיות וההסתה הופכת להיות מרכזית פתאום, והצורך בהגנה מצד אחד וברצון לשמור על שגרה מצד שני מטריד מאוד את הקהילות. דבר אחד בטוח, תחושת הרוגע והשלווה של יהדות ארצות הברית, שחשה מוגנת אולי יותר מכל קהילה יהודית אחרת בעולם, ספגה מכה קשה וערעור משמעותי שיהיה קשה מאוד לתקנו.