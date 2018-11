הרש"פ קיבלה 7 מיליון דולר לפיתוח שטחי C הסיוע התקבל ממספר מדינות אירופאיות ומסוכנות האו"ם UNDP והוא אמור בין היתר לסייע ל''עמידה האיתנה'' של הפלסטינים. דלית הלוי ,

צילום: iStock אילוסטרציה הרשות הפלסטינית קיבלה סיוע בסך של שבעה מיליון דולר לתמיכה בפרויקטים במזרח ירושלים ובאזורי "C" באיו"ש הנתונים תחת שליטה ביטחונית ואזרחית של ישראל. הסיוע התקבל מסוכנות האו"ם UNDP, פינלנד, נורבגיה, שבדיה ואוסטריה והוא מיועד לחיזוק "העמידה האיתנה" של התושבים הפלסטינים. ראש הממשלה הפלסטיני, ראמי חמדאללה, ציין כי 6,000 פלסטינים בשטחי "C" ובעיקר התושבים הבדואים יהיו בין הזכאים לסיוע. לדבריו, כספי הסיוע יופנו לפיתוח כלכלי, תעסוקה, חינוך, מגורים, תיירות, תרבות ורווחה עבור בעלי צרכים מיוחדים. בעיתונות הפלסטינית נמסר עוד, כי הליגה הערבית דנה בתוכנית סיוע לפיתוח ירושלים שתיושם בשנים 2018-2022.