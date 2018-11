פולין ניצחה באירוויזיון הילדים רוקסנה ווייגל בת ה-13 מפולין הופיעה על הבמה עם השיר Anyone I Want To Be שזכה ב-215 נקודות. יוני קמפינסקי ,

Ronen Ackerman נעם דדון פולין ניצחה בתחרות אירוויזיון הילדים שהתקיימה היום (א') בבלארוס. רוקסנה ווייגל בת ה-13 מפולין הופיעה על הבמה עם השיר Anyone I Want To Be שזכה ב-215 נקודות. במקום השני זכתה צרפת עם 203 נקודות, ובמקום השלישי אוסטרליה, שהייתה הראשונה לאחר דירוג השופטים, אך סיימה לבסוף עם 201 נקודות. נעם דדון בן ה-13 מירוחם שייצג את ישראל עם השיר "ילדים כאלה" שכתב והלחין עדן חסון, סיים במקום ה-14 המכובד עם 81 נקודות.