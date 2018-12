השב"כ מחפש את מיסטר Q הישראלי

המהנדסים ואנשי הטכנולוגיה אשר סיימו את יום עבודתם באיזור ההייטק של הרצליה, הופתעו לגלות ביציאה מהעיר את השלט הענק עליו נכתב: "?Israelneedsu.com - Are you good enough".

בימים אלה עלה לרשת אתגר טכנולוגי חדש ומורכב במיוחד המיועד לגיוס טכנולוגים לשב"כ, הטובים שבטובים.

באתר israelneedsu.com ימצאו הגולשים אתגר שנכתב ע״י מומחים ומהנדסים של השב״כ, המורכב ממספר שלבים ותחומי עיסוק טכנולוגים מתקדמים, הנוגעים לעשייה הטכנולוגית של הארגון.

מדובר באתגר הנותן דגש לחיבור שבין הטכנולוגיה המתקדמת לבין העולם המודיעיני-מבצעי של שירות הביטחון הכללי.

למרות עשרות אלפי ניסיונות אשר נרשמו מאז פרסום האתגר, אף גולש עדיין לא הצליח לפתור את כל שלבי החידה.

במסגרת קמפיין גיוס טכנולוגי, השב"כ מאפשרים הצצה נדירה לעולם הטכנו-מבצעי של הארגון באמצעות סרטון חדש וייחודי.