יוחאי דמרי: "ממשלת הימין חייבת להתעשת" הרשות הפלסטינית הקימה מבנה ציבורי גדול בשטח C. ראש מועצת הר חברון: "הטרור הנדל"ני והחקלאי שומט את הקרקע תחת רגלינו" ערוץ 7 ,

צילום: דוברות הריסת המבנה הבלתי חוקי, היום פקחי המנהל האזרחי ביצעו היום (רביעי) פעולת אכיפה נגד מבנה גדול שהוקם במהלך השבת בשטח C, בסמיכות לכביש 60, בין שמעה לעתניאל. המבנה הוא דגם מוכר המשמש ככיתות לימוד וכמוהו נבנו מספר מבנים דומים על ידי הרשות הפלסטינית והאיחוד האירופי בשנים האחרונות. בנייתו של המבנה אותרה במוצאי השבת על ידי פקח הקרקעות של המועצה, שהעביר דיווח למנהל האזרחי. מבנה דומה נבנה בשנה האחרונה בחרבת ז'נותא, אתר עם ממצאים ארכיאולוגים בשטח C, סמוך לבניין המועצה. לאחר פניות למנהל, המבנה נהרס, אך בחודשים האחרונים נבנה שוב בהובלת הרשות הפלסטינית. פעולות אכיפה נוספות בוצעו ביממה האחרונה על ידי פקחי המנהל בשתי נקודות נוספות בהר חברון: במעבר מיתר הוחרמו עשרה בסטות של רוכלים ערבים שפלשו למקום והפכו אותו למתחם רוכלות ללא אישור, תוך שהם מחריפים את בעיות התנועה הקשות הקיימות במקום. כך גם בצומת חסנו, שם פעלו הפקחים להחרמת בסטות שהיוו סיכון לנוסעים בכביש 60. יוחאי דמרי ראש המועצה האזורית הר חברון אומר כי יש צורך דחוף שהממשלה תיאבק בבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית. "אנו מברכים על פעולת המנהל האזרחי ומברכים על תפיסת החטיבה שמוביל המח"ט איתמר בן חיים, להגביר את האכיפה ולבלום את הטרור הנדל״ני באזור. לצערי, זוהי טיפה בים. המאבק חייב להיות מנוהל ברמת המדינה", אמר דמרי. הוא הוסיף כי "המועצה משקיעה מאמצים רבים על מנת לעקוב אחר מבצע ההשתלטות על אדמות המדינה שמובילים ברשות הפלסטינית ובאיחוד האירופי. אנו עומדים ועיננו כלות למול היקפי הבניה, השתילה ופריצות הדרכים הבלתי חוקיים, שהפכו לצונאמי". "שטחי המדינה נשמטים למול עינינו. מידי שבוע נבנים בשטח עשרות מבנים חדשים, אין אזור פתוח שלא נתפס על ידי טראסות חקלאיות בשיטתיות, על מנת ליצר חיץ בין ישובים ולמנוע המשך התפתחותם.

ממשלת הימין חייבת לתת על כך את הדעת. חאן אל אחמר עוד עומד על תילו וכך גם נאעווג'ה והעיר הלא חוקית שנוגסת במדבר יהודה. אנחנו מאבדים את הנכס העיקרי, את אדמות המדינה, הנגנבות על ידי זרים חורשי רעתנו. הגיע הזמן לעשות לדבר סוף, אחת ולתמיד״, סיכם דמרי.