בני פרידמן עושה מרי פופינס

חדשיר | יהודה כ"ץ והמעגל | לבי

לפני כמעט שלושה עשורים הוא פרץ לראשונה לחיינו (לחייכם, אני עוד לא הייתי) והמציא את ז'אנר המוזיקה היהודית הלא חסידית סלאש פיוטית - 'רוק יהודי'. וכעת, בואכה 2019, יהודה כ"ץ רוצה לחזור לז'אנר שהוא עצמו ייסד. אבל האם למוזיקה היהודית המתחדשת דשנות אלפיים יש מקום במוזיקה היהודית החדשה?

ובכן, אחרי החדשיר הכיפי 'לבי ובשרי' מסתבר שלזיק המוזיקלי לא רק שאין גיל, אלא שגם אם היה לו, הוא אף פעם לא היה מבוגר מספיק כדי לצאת לפנסיה.

מ'רבע לשבע' ליום השביעי – כ"ץ מספר כי החליט, בעקבות צוואת הבעל שם טוב, להקפיד מאוד על סעודת מלווה מלכה בשירה ובזמרה. לשם כך ייסד את 'מוצש לייב' – פרויקט מלווה מלכה חברתי שמשלב מוזיקה יהודית עם סיפורים מידי מוצאי שבת, בכל רחבי הארץ.

סביב הרעיון מתבצע גם הקליפ שמציג את ההכנות בכל השבוע – מבית הדפוס ועד לחלוקת הפרסומים ואיסוף הנגנים – עד להופעה במוצאי השבת.

ברגאיי מגניב, בקליפ עם עלילה מחויכת ובמשחק בין דורי שבין יהודה לבין נגניו ('המעגל'), קופץ כ"ץ מרבע לשבע למוצאי שביעי ומקפיץ את כולנו על הדרך.

חדשיר | בני פרידמן | No Time Like Now

הצמד החם של המוזיקה החסידית בארצות הברית, סצנת הרשת מאיר קיי והזמר החסידי בני פרידמן כבר סיפקו כמה מהלכים מבריקים יחד. זכור לטובה במיוחד 'האבולוציה של המוזיקה היהודית' שיצרו בהומור ובכישרון.

עכשיו הם מכים שנית, עם שיר ועם קליפ בסטייל 'מרי פופינס' –פופינס בסגנון השיר, בריקודים, בתלבושות, בהנפשות ובאיורים שמתלבשים על המסך ובחיוביות שהשיר משדר.

מלבד הלחן הקליל, העיבוד המשעשע והחיוך שלא מש מפיות השניים, להפקה רובד גבוה יותר. היא יצאה כחלק מקמפיין שקורא לסייע לעמותת 'לב רחל – ביקור חולים' שעליה תוכלו לקרוא בהרחבה בתיאור הסרטון וגם לתרום.

ואם בשביל לשמח כמה משפחות של חולים היה צריך להתלבש בשלייקס צהוב ולקפץ מצד לצד בצורה משונה ומחייכת, לפרידמן ולקיי היה שווה את זה.

חדשיר | גיל ישראלוב | מזמן לזמן

צריך להיות אמיץ כדי לעזוב את כל מה שהתרגלת ולהתחיל מחדש.

זה מה שקרה לגיל ישראלוב, אחד הפייטנים המוצלחים, בעיניי לפחות, שצמחו בעשור האחרון. בריאליטי 'הפייטן' הגיע למקום השני והתחיל לעבוד על אלבום בכורה בסגנון הפיוטי.

אלא שבמשך הזמן, העבודה ומאות אלפי השקלים שהושקעו באלבום ראשון, אלבום שהיה אמור להציב אותו בעמדה מכובדת ברשימת פייטני ישראל, בחר ישראלוב, בעצת מפיק מוזיקלי מפורסם (יובל בן דוד), לעצור הכל. ישראלוב החליט למחוק את כל מה שעליו עמל ולהתחיל להקליט אלבום חדש בסגנון חדש, ישראלי נקי.

ואחרי סיפור כזה מה גדולה הציפייה – אולם תוצר הביכורים של ישראלוב, 'מזמן לזמן' ישראלי כל כך שהוא עובר ליד האוזן ומדגדג אותה קלות בלבד. הוא לא רע, הוא נחמד, אבל המילים, כמו גם הרעיון שעומד מאחוריהן נחרשו כבר הלוך ונסוע באינסוף יצירות, הקול הנפלא של גיל כמעט לא בא לידי ביטוי בביצוע ונדמה כי באופן כללי, בעיקר לי כחובב פיוטים, חבל על מאות אלפי השקלים שנטען כי נגנזו ביחד עם האלבום. אני מאמין שהוא היה יכול להביא עונג רב לאזניי וללבבות ישראל.