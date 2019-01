שטח ימי נרכש להצלת זנים נכחדים

נמשך מיזם הצלת העולם: שנה שלישית ברציפות שחברי ארגון TIME הצליחו לגייס כסף ולרכוש שטח בעולם ולהפוך אותו לשמורת טבע, וכך להציל את המינים החיים בו ונמצאים בסכנת הכחדה.

השנה יירכש בפעם הראשונה שטח ימי – שונית אלמוגים מול חופי בליז - וכך יצילו חברי הארגון, שפתוח להצטרפות לכל אדם בכל גיל מכל מקום בעולם, את צב הים הקרני, צב הים הגלדי, דקר גוליית ועוד מינים שונים של חיות וצמחי ים שכולם נמצאים ברמות שונות של סכנת הכחדה.

"עד היום יצא לנו להציל שטחים ביבשה, אולם הפעם קיבלנו הזדמנות להציל שטח בים. האטול - אי שנוצר על בסיס שונית אלמוגים - מדהים ביופיו והרבה יזמים היו שמחים לרכוש אותו ולפתח או לנצל אותו – דבר שהיה כנראה פוגע מאוד במינים החיים בו שגם ככה נמצאים בסכנה קיומית אמתית", אמר פרופ' אורי שיינס מאוניברסיטת חיפה, המייסד של "טיים".

ארגון (TIME This Is My Earth) הוקם לפני שלוש שנים על ידי פרופ' שיינס מהחוג לביולוגיה וסביבה של אוניברסיטת חיפה באורנים, שאליו הצטרף פרופ' אלון טל מאוניברסיטת תל-אביב, כארגון דמוקרטי בינלאומי שבו כל אדם בכל גיל מוזמן לתרום על פי יכולתו – החל מדולר אחד - כשלכל אחד קול שווה, לא חשוב כמה תרם. בכל שנה מוצגים לחברי הארגון שלושה שטחים מרחבי העולם שנבחרו על ידי הוועדה המדעית ובהם מגוון רחב של מינים בסכנה והחברים בוחרים שטח אחד אותו ניתן לרכוש ולהפוך לשמורת טבע, בניהול של ארגון מקומי.

כאמור, השנה ירכוש הארגון 20 דונם של שונית אלמוגים באי טורנף שמול חופי בליז. כחלק מעקרונות הארגון, השטח לא נשאר בבעלותו אלא עובר לארגון מקומי, כדי למנוע מצב של "קולוניאליזם ירוק" – את שמורת הטבע החדשה תנהל קרן TAT המקומית (Turneffe Atoll Trust). לדבריו של פרופ' שיינס, מיקומה האסטרטגי של שונית האלמוגים שתהפוך לשמורה תקשה על יזמים לפתח באזור כולו מיזמים תיירותיים או כלכליים נרחבים, כך שלמעשה יצליח הארגון להגן על אזור גדול בהרבה.

"כפי שציינו כשיצאנו לדרך, 2.3% משטח כדור הארץ מוגדר כ'אזור חם' שבו מגוון ביולוגי עשיר של מיני בעלי חיים וצמחים הנמצאים בסכנת הכחדה ולכן גם השטחים הקטנים יחסית שאנחנו רוכשים יכולים לתרום תרומה משמעותית להגנה על מינים רבים. כבר שנה שלישית שאנחנו מוכיחים שהשיטה הזאת, שבתחילה נתפסה כנאיבית, עובדת ומצליחה לשנות מציאות שעל פי כל תחזית – אפילו האופטימית ביותר – היא די עגומה. השנה, בנוסף להתעניינות של מוסדות חינוך, מיסודי ועד אוניברסיטאות, ש'אימצו' אותנו בשנים קודמות, גם חברות פרטיות ועיריות החלו להתעניין בארגון ו'לאמץ אותו וההתרחבות הזאת אל תוך החברה הישראלית מאוד משמחת. המטרה של TIME מעבר להעביר את המסר היא לתת לאנשים כלים למעורבות ולאפשר להם לחוות את הסיפוק בפעילות להצלת כדור הארץ", סיכם פרופ' שיינס.