לקראת יום השואה הבינ"ל: "אנו זוכרים"

צילום: Isaac Harari/FLASH90 לזכור. אושוויץ לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה - קמפיין #WeRemember של הקונגרס היהודי העולמי יוצא לדרך זו השנה השלישית ברציפות. מטרת הקמפיין העלאת המודעות לחשיבות זיכרון השואה וכחלק מהמאבק בעליית האנטישמיות ושנאת הזרים. במסגרת הקמפיין אשר יוצא לדרך ישתפו מיליוני אנשים ברחבי העולם את תמונתם כשהם אוחזים בשלט עם הכיתוב #WeRemember ויפיצו את המסר- לעולם לא עוד. הקמפיין יצא לדרך השבוע ועד ל-27 בינואר, בו זמנית בכ-50 מדינות ב-20 שפות תמונות המשתתפים, ראיונות עם ניצולי שואה, ומסרים של משפיעי דעת קהל מכל הרקעים, גילאים ודתות יוקרנו על מסך ענק במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו בין התאריכים 24-27 בינואר. הקמפיין מתקיים לקראת יום השואה הבינלאומי החל ב -27 בינואר, יום השנה לשחרור מחנה ההשמדה הנאצי אושוויץ-בירקנאו ב-1945. רון לאודר, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, מסביר, "כאשר תופעות האנטישמיות, שנאת זרים והכחשת השואה הולכות ומתגברות ברחבי העולם, חשוב מתמיד כי זיכרון השואה ייחשף יותר מתמיד, על מנת להבטיח שהזוועות שהיינו עדים להן רק לפני שבעה עשורים, לא יחזרו על עצמן". בשנת 2018, הקמפיין זכה לחשיפה של יותר מ-650 מיליון בני אדם. Shahar Azran / Courtesy of World Jewish Congress 'We Remember' campaign הרשתות החברתיות המובילות טוויטר וסנאפצ'ט יתמכו בקמפיין של הקונגרס היהודי העולמי. כמו כן, אונסק"ו, ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם יצטרף גם הוא לקונגרס היהודי העולמי כשותף אינטגרלי, זאת לאחר שיחד הקימו הצדדים אתר משותף לחינוך אודות השואה (aboutholocaust.org). גם בארץ ארגונים מובילים ואנשי ציבור ייקחו חלק בקמפיין על מנת להעביר את המסר בקרב האזרחים כי עלינו להמשיך ולספר את זוועות השואה ולהבטיח שלעולם לא עוד. לדברי לאודר, "דו"ח מדאיג של הסוכנות לזכויות יסוד של האיחוד האירופי (FRA) מצא בחודש שעבר כי תשעה מתוך עשרה יהודים אירופאים מאמינים שהאנטישמיות הולכת ומחריפה. בנוסף, סקר מזעזע שפורסם ב- CNN זמן קצר לפני כן, מלמד כי שליש מהאירופאים יודעים מעט מאוד על השואה. עם פחות ניצולים בקרבנו, באחריות הדור הבא לשמר את סיפוריהם וזיכרונותיהם. יחד עלינו לזכור את העבר כדי להגן על העתיד לדורות הבאים ". הקמפיין יפתח בקריאה ייחודית של מספר ניצולי שואה עם משימה לחנך את העולם בנושא כדי ליצור עתיד טוב יותר, ולשתף את סיפוריהם עם הדור הצעיר. בין הניצולים המשתתפים, טובי לוי, פעילה ברשת החברתית שהקדישה את חייה לחינוך הדור הבא בנוגע לסכנות השנאה. יחד איתה, סול דרייר, מייסד להקת "ניצולי שואה" ופעיל למען שימוש במוזיקה בפעילות לזיכרון. לאודר הוסיף: "החינוך הוא המפתח למאבק בהתפשטות האנטישמיות והשנאה, ובהינתן ההשפעה הרחבה של העולם הדיגיטלי כיום, המדיה החברתית היא הכלי הטוב ביותר להגיע להמונים. מאז החלה יוזמת We Remember , היא הפכה לתנועה עולמית בעלת השפעה רבה. אנו קוראים לכולם - יהודים ולא יהודים כאחד – להשתתף יחד עם הקונגרס היהודי העולמי ולהפיץ את המסר החשוב של זיכרון השואה".