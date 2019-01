לתכנן, לחלוק ולנסוע בדרך פשוטה וקלה אפליקציה ראשונה מסוגה מאפשרת לבחור כיצד ועם מי לנוע מנקודה אחת לשנייה. ''לבנות עולם תחבורה מחובר, חופשי ופתוח״. ערוץ 7 ,

צילום: דניאל שטרן ליעד יצחק חברת הטכנולוגיה ''Mobility HERE'' משיקה את SoMo, אפליקציה ראשונה מסוגה המאפשרת את החופש לבחור כיצד ועם מי לנוע מנקודה אחת לשנייה ומציגה את השלב הבא בהפיכת שוק התחבורה המונופוליסטי הקיים לשוק פתוח ודמוקרטי. בהשראת המונח - "Social Mobility", אפליקציית SoMo מאפשרת את החופש לבחור כיצד ועם מי לנוע מנקודה אחת לשנייה, בעזרת שלושה קונספטים חדשניים. נסיעה חברתית משותפת –SoMo מאפשרת שיתוף נסיעות בין חברים, משפחה, עמיתים לעבודה, הורים נוספים לילדים או כל מעגל חברתי אחר. האפליקציה מאפשרת איסוף ממקומות שונים ותכנון נסיעה משותפת, כאשר התקשורת והתיאום בזמן הנסיעה נעשים בצורה אוטומטית על ידי האפליקציה. Gatherings -מפגשים – כמעט כל נסיעה שלנו מובילה אותנו למפגש עם אנשים. SoMo מציגה תפיסה חדשה למפגשים המוגדרים על ידי מקום, זמן, משתתפים ומטרה משותפת. מפגש יכול להיות אירוע חד פעמי כמו הופעה, חתונה, יציאה בלילה עם חברים, או אירוע חוזר, כמו אימון כדורגל אחר הצהריים או נסיעה יומית לעבודה. משתמשים יוכלו להתחבר לרשת החברתית שלהם ולנסוע יחד למפגש בכל גודל. SoMo מאפשרת למארגני האירוע ומשתתפיו לתכנן את ההגעה למפגש, לסנכרן את ההגעה בין כל המשתתפים ולהציע את כל מגוון האפשרויות להגיע למפגש. בין אם זה דרך ה- Mobility Marketplace או בשיתוף נסיעות עם אחרים, האפליקציה הופכת את עניין התיאום והנסיעות לפשוט וחברתי. Marketplace HERE Mobility- האפליקציה החדשה מאפשרת גישה מלאה ל- Mobility Marketplace, שהוא One-Stop-Shop לשירותי תחבורה חכמים, הזמינים לכל דורש בכל רחבי העולם. ה-Mobility Marketplace הוא אגרגטור של כל שירותי הניידות ואפשרויות התחבורה בזמן אמת כמו מוניות, השכרת רכב, תחבורה ציבורית, אופנים שיתופיים ועוד. למשתמשים באפליקציה יהיה את חופש הבחירה בין מגוון אפשרויות התחבורה המותאמות לצרכיהם באופן הטוב ביותר, כולם במקום אחד. האפליקציה החדשה מאפשרת למשתמשים להזמין ולתכנן נסיעה לבד או עם אנשים מהמעגלים החברתיים שלהם. SoMo מאפשרת לגלות בקלות מפגשים שקורים בסביבה ולמצוא חברים שנוסעים לשם. על פי הסקר האחרון של מקינזי, 50 אחוז ממשתפי הנסיעות אומרים שחוויה חברתית היא המפתח המניע לנסיעות משותפות - ו SoMo מבטיחה לאפשר אינספור חוויות מסוג זה עבור בסיס משתתפים מגוון. ״היכולת לנוע בחופשיות ממקום למקום הוא צורך יסודי. הבסיס עליו נוסדה HERE Mobility הוא החזון לבנות עולם תחבורה מחובר, חופשי ופתוח״, אומר ליעד יצחק, SVP Head of HERE Mobility. ״אנחנו מאמינים שכל אחד צריך להיות מסוגל לבחור איך הוא נוסע ועם מי הוא נוסע. בשוק של מונופולים יש מרוויחים ויש מפסידים אבל בשוק חופשי שמתבסס על שיתוף פעולה כולם מרוויחים. SoMo היא הגשר לכלכלה השיתופית של ימינו ומחברת בין אנשים בדרך למפגשים חברתיים בין אם מדובר בנסיעה למסיבה יחד, אימון כדורסל או הופעה של ביונסה". "בדיוק כמו פלטפורמות כדוגמת LinkedIn, Airbnb ו-Facebook שממנפות את הקישוריות החברתית, SoMo מתחברת לכל המעגלים החברתיים כדי לעצב את העתיד של התחבורה", אומר יצחק. "בעודה נמצאת בחוד החנית של מהפכת הניידות, SoMo מאפשרת למשתמשים לתכנן, לחלוק, ולנסוע בדרך פשוטה וקלה. הגדלת התפוסה הממוצעת ברכבים תגרום לפקקי התנועה להיעלם, ותהיה לכך השפעה עצומה על כדור הארץ בעצם הפחתת הזיהום והפיכתו לירוק יותר''. האפליקציה מתפקדת גם כאפליקציית ניווט קלאסית המציעה הכוונה ועדכון מסלולים בהתאם לעומסים בזמן אמת. האפליקציה מתחברת למיקום של הנוסע כדי לקבוע את מסלולי האיסוף היעילים ביותר בהתבסס על נקודות הציון במסלול, זמן ומרחק. תוך התמקדות באמינות ובטיחות, SoMo שולחת עדכונים אוטומטיים בקשר למיקום וזמן ההגעה המשוער של הנהג, כך שהנהג יוכל לנווט בקלות ולא יצטרך להתכתב בזמן נהיגה. האפליקציה זמינה להורדה ברחבי העולם בחנויות האפליקציות (Google Play, AppStore) באנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית ופורטוגזית (ברזילאית).

