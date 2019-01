השר אלי כהן: ''להחיל ריבונות ולקבוע עובדות בשטח'' שר הכלכלה מסיעת כולנו סייר בחאן אל אחמר, "במדינת ישראל יש דין ולכן את מאחז חאן אל אחמר צריך לפנות לפני הבחירות". חזקי ברוך ,

צילום: דוברות אלי כהן שר הכלכלה אלי כהן (כולנו) סייר הבוקר (רביעי) במאחז הבלתי חוקי חאן אל אחמר יחד עם אנשי תנועת רגבים, וקרא לראש הממשלה נתניהו לפנות את חאן אל אחמר לפני הבחירות. אנשי רגבים העבירו לשר כהן סקירה משפטית וגיאוגרפית על פעילות הבניה הבלתי חוקית שמבצעת הרשות הפלסטינית, ובראשם מאחז הדגל בחאן אל אחמר. "הגעתי הבוקר לראות את המאחז חאן אל אחמר, שכאמור נקבע על ידי בג"ץ שיש לבוא ולפנות אותו. המקום הוקם בין היתר על ידי התערבות של גורמים ממדינות אירופאיות הפועלים בשטחי C", אמר השר כהן. "במדינת ישראל יש דין ואת הדין צריך לכבד, ולכן את מאחז חאן אל אחמר צריך לפנות עוד לפני הבחירות. אבל יתרה מכך - הבשורה המשמעותית שצריכה להיות ולהוביל כנגד כל אותם גורמים שמנסים לבוא ולקבוע את אותו רצף טריטוריאלי, זה לבוא ולספח, ולהחיל ריבונות על שטחי C", הוסיף השר כהן. "זה הפתרון כלפי כל אלו שמנסים לבוא ולקבוע עובדות בשטח. אנחנו אלו שצריכים לקבוע את העובדות בשטח עם הסיפוח והחלת הריבונות בשטחי C". ישי חמו, מנהל הפעילות של תנועת רגבים באיזור יו"ש, אמר במהלך הסיור "רק אתמול חשף ראש השב"כ את קיומה של מדינה זרה המנסה להתערב באופן פסול ומסוכן במערכת הבחירות הקרובה, אבל המעורבות הזרה של מדינות זרות הפועלות בישראל וחותרות תחת שלטון החוק, באמצעות בניה לא חוקית נרחבת וסיוע של מאות מיליוני יורו לרשות הפלסטינית הפועלת להשתלט על חלקים אסטרטגיים ביהודה ושומרון, ובראשם איזור מרחב אדומים". צילום: רגבים השר כהן בחאן אל אחמר