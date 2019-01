לקראת ציון 'יום השואה הבינלאומי' שיחול בעוד כשבועיים, סיפר השבוע אילן גרינפלד, מוציא לאור ובן לניצולת שואה, על המיזם הייחודי שהגה לפני שנים אחדות בדמות הדפסת ספר עם כריכה דמויית טלית ובו מילה אחת החוזרת על עצמה 6 מיליון פעמים: 'יהודי'.

"מדובר בספר מאד אישי", סיפר בראיון לערוץ 20. "אמי ניצולת שואה נפטרה ביום הזכרון הבינלאומי להנצחת השואה".

תחת השם: And Every Single One Was Someone – 'וכל אחד מהם היה מישהו', הוא דואג להפצת הספר מידי שנה בשנים האחרונות לקראת ציון יום השואה הבינלאומי.

"כדור שני לשואה אני חרד מהרגע שבו לא יתייחסו לשואה ברצינות הראויה. הניצולים הולכים ונעלמים לנו מדי יום ביומו ועלינו – עלי – מוטלת האחריות להמשיך בסיפור השואה", סיפר אילן. "אלה לא רק שישה מיליון יהודים – אלא הדורות שלאחריהם – מדובר כאן בהרס ובמניעת 20-30 מיליון יהודים מלהיות בעולם הזה. זהו אסון חסר תקדים – פשע של אנשים – של אנשים כמוני וכמוך. כיצד אנו מעבירים את המסר לנוער של הדור הזה והדור הבא?"

בשבוע שלאחר הוצאת הספר נמכרו קרוב לאלף עותקים. "אנשים אמרו לי שאף אחד לא יקנה ספר שכזה – ובכן – נכון להיום הספר מופיע בכל מקום חשוב. הוא נמכר למאות ואלפים של בני אדם – יהודים ולא יהודים כאחד", מספר אילן. "מנהיגי עולם קבלו את הספר והתרגשו – חלקם במעמד קבלת הספר אמרו לי שכעת הם יודעים עבור מה הם עובדים".