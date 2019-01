הקומיקאית האמריקאית בשומרון השחקנית והקומיקאית האמריקאית רוזאן פתחה את הסיור שלה בישראל - בשומרון. "אנשי השומרון הם החזית של מדינת ישראל". אורלי הררי ,

צילום: רועי חדי מפגש מיוחד בשומרון הקומיקאית האמריקאית האגדית רוזאן בר והרב שמולי בוטח, מהדמויות הרוחניות המוכרות והאהובות בארצות הברית, פתחו הבוקר (שישי) את הקמפיין הבינלאומי שלהם למלחמה ב- BDS בביקור בשומרון. רוזאן ובוטח טיפסו לעבר תצפית "המרפסת של המדינה" בישוב פדואל, השקיפו משם לעבר כל מישור החוף, נפגשו עם ילדי המקום שהגישו לרוזאן פרחים, והצטרפו להפנינג בישוב חוות יאיר. יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון אמר לרוזאן, "משמח אותנו מאוד לפגוש מישהי כמוך, שנלחמת על האמת, ללא מורא למרות המחיר שאת משלמת על האומץ הזה". דגן סיפר לרוזאן על ההתיישבות בשומרון והוסיף במרפסת של המדינה "השומרון הוא לב המולדת ההיסטורית של העם היהודי, הדבר המגוחך ביותר בכל המערכת המדינית העולמית הוא לומר שהיהודים כובשים ביהודה ושומרון. יהודה זה מלשון יהודי, יהודי לא יכול להיות כובש ביהודה ושומרון ובירושלים, מימי התנ"ך ועד היום השורשים של עם ישראל, ביהודה שומרון וירושלים, ואנחנו בונים כאן את לבד המולדת שלנו, מכאן את יכולה לראות מהתצפית בפדואל, כמעט 180 מעלות את רוב שטח מדינת ישראל מחיפה ועד נמל אשדוד, אם במקום ישוב יהודי הייתה כאן הרשות הפלסטינית היה אפשר לטווח את המטוסים שממריאים מנתב"ג לא עם טיל כתף אלא עם אבנים". רוזאן התרגשה מאוד, נטעה עץ במרפסת של המדינה בפדואל ואמרה, "אתם חלוצים, אנשי השומרון עומדים בחזית של מדינת ישראל". לאחר שדגן הציג בפניה את המצב האבסורדי שבו תנועת ה-BDS מבקשת להחרים מפעלים בשומרון שבהם עובדים זה לצד זה ערבים ויהודים, המקום היחיד עם דו קיום אמיתי במזה"ת, ענתה לו רוזאן, "ה-BDS הוא נגד דו קיום, זה האויב שלהם. הם מעדיפים מצב של מלחמה ולבוא לקחת את הכסף". הרב בוטח אמר לרוזאן, "האנשים שחיים כאן הם גיבורים, הם חלוצים שחיים כאן למרות הקשיים ההתיישבות בזכותם גדלה ומתחזקת". The World Value Network הארגון העולמי בראשות הרב שמולי בוטח, עומד מאחורי הביקור של רוזאן בר שיארך שבוע ויכלול בין השאר סיורים בירושלים, תל אביב, המקומות הקדושים, הכרמל, הגולן ואתרים היסטוריים ומדיניים. בין היתר יבקרו בר ובוטח בכותל המערבי, בגבול הצפון, בעיר דוד ובאתרים נוספים בעלי חשיבות אסטרטגית במלחמת התודעה שמנהלת מדינת ישראל ברחבי העולם. במסגרת הביקור שיחל רשמית ביום שישי הקרוב ישתתפו הרב בוטח ורוזאן בשלושה אירועים ציבוריים נוספים: דיון פתוח בנושא המאבק בתנועת החרם ותפקידם של סלבריטאים במאבק נגד BDS בהובלת סגן יו"ר הכנסת ח"כ חיליק בר ובהשתתפות אורחים מיוחדים מכל רחבי המדינה. אירוע מרכזי תחת הכותרת No Holds Barred, שיחה פתוחה בין הרב בוטח לבין רוזאן ביוזמת Am Israel Foundation ו- Times of Israel ובהשתתפות קהל בתל אביב ומפגש ציבורי עם שרת התרבות ח"כ מירי רגב ואורחים נוספים במלון ענבל ירושלים.