תכנית להכשרת מהנדסי מסילה

בישראל חסרים עשרות מהנדסי מסילה למימוש תכניות הפיתוח של רשת המסילות. תכנית לימודים ראשונה מסוגה, שתפתח במאי 2019 בקמפוס הטכניון בחיפה, תעניק מומחיות בתחום המסילה לאנשי הנדסה אזרחית והנדסת מכונות.

בישראל חסרים עשרות מהנדסי מסילה, הדרושים לטובת יישום מגה פרויקטים מסילתיים, הן בתחום הרכבות הכבדות והן בתחום הרכבות הקלות, במהלך העשורים הקרובים. מדובר על פרויקטים בעלי חשיבות לאומית מכרעת למארג התחבורתי בישראל, כגון פרויקט הכפלת מסילות החוף, הוספת המסילות החמישית והשישית בפרוזדור איילון, מסילת פלשת-שורק ועוקף לוד, פרויקט המסילה המזרחית והמשכה צפונה עד לחיבור למסילת העמק, פרויקטי הרכבת הקלה והמטרו ועוד.



תכנית חדשה שיזמו משרד התחבורה ורכבת ישראל, בשיתוף פעולה עם היחידה ללימודי המשך בטכניון ופותחה בסיוע המכון לחקר התחבורה בטכניון, תנסה להדביק את הביקוש הגובר בשנים הקרובות.



התכנית, שתיפתח לראשונה במאי 2019 בניהולו האקדמי של פרופ' תומר טולדו מהפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, ראש המכון לחקר התחבורה בטכניון, תהיה התכנית האקדמית הראשונה והיחידה בישראל שתקנה לבוגרי תואר ראשון בהנדסה אזרחית והנדסת מכונות מומחיות בתחום הנדסת המסילה. משך התכנית כשנה וייקחו בה חלק מרצים מהטכניון ומרצים מהפקולטה לבטיחות והנדסת מסילות רכבת באוניברסיטת דלאוור (The Railroad Engineering and Safety program at University of Delaware), מבתי הספר החשובים ביותר בעולם בתחום הנדסת המסילה כיום.



מסלול הלימוד מבוסס על גישה רב-תחומית כאשר בין הקורסים הנלמדים: הכרת התחבורה המסילתית, הנדסת מסילות ברזל, תכנון מסילות ברזל, טכנולוגיות להנחת מסילות, תחזוקה ובקרה, ועוד.

ברכבת ישראל מקווים כי תכנית זו תכשיר מדי שנה עשרות מהנדסים, ותדביק את הביקוש כבר בשנים הקרובות.



כבר היום, חסרים לרכבת ישראל, וכן לחברות תשתית אחרות, עשרות מהנדסים לצורך תכנון, ביצוע ותחזוקת רשת המסילות. כעת פועלים ברכבת ישראל להבטחת פיתוח רשת המסילות בעתיד הקרוב, כאשר הצורך במהנדסי מסילה למימוש התכניות האסטרטגיות ילך ויגבר.



עד שנת 2040 צפויה רשת המסילות של רכבת ישראל לצמוח מ-1,700 ק"מ כיום ל-2,500 ק"מ בשנת 2040, זאת לצד הגדלת מספר תחנות הנוסעים מ-68 כיום ל-120 תחנות בשנת 2040. בהתאמה, צפוי מספר הנסיעות ברכבת לצמוח ל-300 מיליון בשנת 2040, פי חמישה מהמספר כיום.



לצד זאת, מקודמים בישראל פרויקטים מסילתיים רבים אחרים, כגון רשת הרכבות הקלות והמטרו, מה שיגדיל עוד יותר את הביקוש למהנדסי מסילה. בנוסף, עם התרחבות רשת המסילות במדינה, חברות תשתית והנדסה נוספות זקוקות למהנדסים בעלי מומחיות בתחום זה.



שר התחבורה והמודיעין ישראל כץ ציין כי הפיתוח המואץ של התשתיות המסילתיות בשנים האחרונות והפיכת הרכבת לקטר התחבורתי של המשק הגביר את הצורך בגיוס עשרות מהנדסי מסילה לטובת מגה פרויקטים בתחום הרכבות הכבדות והרכבות הקלות.

לדברי כץ, התוכנית החדשה תכשיר מידי שנה עשרות מהנדסים ותדביק את הביקוש כבר בשנים הקרובות: "מדובר בתוכנית אקדמית הראשונה והיחידה בישראל שתקנה לבוגרי תואר ראשון בהנדסה אזרחית והנדסת מכונות, מומחיות בתחום הנדסת המסילה" הוסיף השר כץ.

פרופ' תומר טולדו מהטכניון, המנהל האקדמי של התכנית: "הטכניון מעמיד את הידע ואת יכולותיו המקצועיות על מנת לתת כתף לרכבת ישראל ולמשרד התחבורה במאמץ ההכרחי להכשיר את הדור הבא של המהנדסים הפעילים בתחום המסילה. לעבודתם יהיה משקל מכריע בפיתוח תשתיות הרכבת בשנים הבאות. פיתוח תשתיות התחבורה בישראל בכלל ופיתוח תשתיות הרכבת בפרט מהווים אתגר לאומי. התמודדות עם אתגר זה בהצלחה ולאורך זמן טמונה בהכשרת אנשי מקצוע מיומנים".



מרכבת ישראל נמסר "עם פיתוח התשתית המסילתית, והפיכת הרכבת לקטר התחבורתי של המשק, מודגש עוד יותר הצורך בכוח אדם מיומן לתכנון, ביצוע, ניהול ואחזקת פרויקטים מסילתיים קיימים ועתידיים. עד היום, נהנתה רכבת ישראל ממהנדסי רכבות רבים שעלו במסגרת העלייה מחבר העמים, והוכשרו בארצות מוצאם.

אך כיום, עם התקרבותם לגיל הפרישה, והפיתוח המואץ של רשת מסילות, מחמיר המחסור אשר עלול להשפיע על פרויקטים בעלי חשיבות לאומית, ומתחדד הצורך בהקמת מסלול אקדמי ייעודי להכשרת מהנדסי מסילה. אנו שמחים על התגייסותם של משרד התחבורה והטכניון לטובת הנושא, ומקווים למלא כבר בשנים הבאות את המחסור".